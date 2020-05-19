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Premier Lig'de 748 testte 6 koronavirüs vakası

İngiltere Premier Lig, 3 kulüpte yapılan toplamda 748 koronavirüs testinde 6 ismin pozitif çıktığını doğruladı.

Premier Lig'de 748 testte 6 koronavirüs vakası
19.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:21

İngiltere Premier Lig, 3 kulüpte yapılan toplamda 748 koronavirüs testinde 6 ismin pozitif çıktığını doğruladı.

Sky Sports'un haberine göre, Premier Lig'de yer alan 3 kulüp; futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve kulüp personellerine test yaptı. Toplamda 748 kişiye yapılan testlerin ardından 6 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.Test sonucu pozitif çıkan isimler paylaşılmadı.


Kaynak: DHA

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