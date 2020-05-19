Premier Lig'de 6 pozitif vaka! İngiltere Premier Lig'de 6 kişinin korana virüs testi pozitif çıktı.

İngiltere Premier Lig'de 6 kişinin korana virüs testi pozitif çıktı.

Premier Lig yönetimi, sezonun ne olacağı ile ilgili karar vermeden önce, 20 kulüpten toplan 748 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Oyuncular, teknik heyetin ve çalışanlara yapılan testler sonucu 6 kişide korana virüs tespit edildi.

Testi pozitif çıkan 6 kişinin 7 gün boyunca karantinada olacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA