Premier Lig, 2022-2025 sezonlarında beIN Sports Türkiye'de
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Premier Lig, 2022-2025 sezonlarında beIN Sports Türkiye'de

Premier Lig, 2022-2025 sezonlarında beIN Sports Türkiye'de
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) 2022-2025 sezonları arasında 3 yıllığına beIN Sports Türkiye'de yayımlanacak.

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) 2022-2025 sezonları arasında 3 yıllığına beIN Sports Türkiye'de yayımlanacak.

beIN Media Group'tan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en prestijli futbol liglerinden olan Premier Lig'in, beIN Sports Türkiye'de yayımlanması için 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için geçerli olacak anlaşma kapsamında Türkiye'deki Premier Lig takipçileri, haftalık klipler, önemli anlar ve programlarla birlikte tüm Premier Lig maçlarına canlı ve özel olarak beIN Sports Türkiye'den izleyecek.

Bu anlaşmayla beIN Sports, Türkiye Süper Ligi, Türkiye 1. Ligi, Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga, Bundesliga 2, İngiltere Championship, İngiltere Lig 1, THY Avrupa Ligi, WTA tenis, hentbol, motor sporları gibi yayın hakları portföyüne Premier Ligi de kattı.

beIN Sports Türkiye Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çığır açan anlaşma, Türkiye'nin dört bir yanındaki değerli abonelerimiz için birinci sınıf spor içeriklerine yaptığımız önemli yatırımları sürdürdüğümüzün bir göstergesi. Premier Lig'in 2025 yılına kadar Türkiye'de ve ayrıca dünya çapındaki diğer pazarlarda partneri olmaktan gurur duyuyoruz. Premier Lig, şüphesiz dünyanın en iyi liglerinden biri ve göz kamaştırıcı futbol portföyümüzü mükemmel bir şekilde tamamlıyor. beIN Media Group olarak Premier Lig ile olan güvenilir ilişkimizi 2025 yılına kadar sürdürecek olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Premier Lig Medya Grup Başkanı Paul Molnar ise anlaşmayla ilgili, "Premier Lig olarak, uzun süredir devam eden iş birliğimize Türkiye'yi de eklemekten ve beIN Media Group ile kurduğumuz olağanüstü ortaklığı büyütmekten mutluluk duyuyoruz. beIN, izleyicileri için her zaman mükemmel spor içerikleri yayınlıyor ve Premier Lig tutkunları, karşılaşmaları beIN Sports ekranlarından canlı olarak takip etmek için sabırsızlanıyor." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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