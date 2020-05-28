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Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor

İngiltere Premier Lig'de sezonun 17 Haziran'da yeniden başlayacağı iddia edildi.

Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
28.05.2020 17:45 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:45

İngiltere Premier Lig'de sezonun 17 Haziran'da yeniden başlayacağı iddia edildi.

BBC'nin haberine göre; koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan Premier Lig'de sezon 17 Haziran Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Dün takımların temaslı antrenmanlara geçmesine izin verilen ligin, Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City -Arsenal karşılaşmalarıyla yeniden başlayacağı ileri sürüldü. Kulüplerin de ligin tekrardan start alması konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.Premier Lig'de Liverpool 29 maçta topladığı 82 puanla, bir maç eksiği bulunan Manchester City'nin 25 puan önünde yer alıyor.


Kaynak: DHA

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