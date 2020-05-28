Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor, maçlar nasıl oynanacak?
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BBC

Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor, maçlar nasıl oynanacak?

İngiltere Premier Ligi'nde sezon, koronavirüs salgını nedeniyle verilen 100 günlük aranın ardından, 17 Haziran Çarşamba Aston Villa-Sheffield United ve Mancester City-Arsenal karşılaşmalarıyla yeniden başlayacak.

Premier Lig 17 Haziran'da başlıyor, maçlar nasıl oynanacak?
28.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:25

İngiltere Premier Ligi'nde sezon, koronavirüs salgını nedeniyle verilen 100 günlük aranın ardından, 17 Haziran Çarşamba günü Aston Villa-Sheffield United ve Mancester City-Arsenal karşılaşmalarıyla yeniden başlayacak.

Bu iki maç tamamlanınca bütün Premier Lig takımları 29 maç oynamış olacak ve 19-21 Haziran haftasonu itibaren tam fikstüre geri dönülecek.

Ligde geriye kalan 92 karşılaşmanın hepsi, seyircisiz oynanacak.

BBC Spor Servisi'nin edindiği bilgilere göre kulüpler karşılaşmaların büyük kısmını kendi evlerinde ve deplasmanlarda oynayacak.

Ancak gerilim potansiyeli bazı yüksek maçların, polisin isteğiyle tarafsız sahada yapılacağı bildiriliyor.

Brighton, West Ham United ve Cyrstal Palace gibi bazı kulüpler maçların tarafsız sahada oynanmasına karşı çıkmıştı.

Türkiye'de Premier Lig maçlarınının yayın hakkı, S Sport kanalında.

Saati çakışan maçların bazılarıysa TRT'de yayımlanıyor.


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100 gün sonra geri dönüş

Lige, koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta ara verilmişti. Bu kararla, Premier Lig 9 Mart'ta oynanan ve Leicester City'nin Aston Villa'yı 4-0 yendiği maçtan 100 gün sonra geri dönmüş olacak.

Kulüpler dün oybirliğiyle temaslı antrenmanlara geri dönme kararı almıştı. Temassız idmanlarsa dün geçen hafta başlamıştı.

Ligde, oyuncular ve teknik personele şu ana kadar yapılan 2752 testin 12'si pozitif çıktı.

Oyuncular ve personel haftada iki kez test edilmeye devam edilecek ve dördüncü tur testten itibaren her kulübe bir turda 60 test sağlanacak.

Testi pozitif çıkan oyuncu ve personelin yedi gün kendisini karantinaya alması gerekecek.


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Liverpool şampiyonluğunu ilan edebilir

Şu anda Liverpool, 25 puan farkla Premier Lig'in zirvesinde.

Lig ikincisi Manchester City Arsenal'e yenilirse, Liverpool ilk maçında alacağı galibiyetle 30 yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna ulaşabilir.

Bu senaryo gerçekleşmezse, Liverpool bir sonraki hafta alacağı galibiyetle kupaya uzanabilir.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesinde ise lig ikincisi Manchester City, Mali Fair Play kurallarını ihlalden ceza aldığı için devre dışı kaldı. City karara itiraz etti.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı mücadelesi

Manchester City itirazından sonuç alamazsa bu yıl lig beşincisi de Şampiyonlar Ligi vizesi alacak. 45 puanlı Manchester United avantajlı konumda ancak Wolverhampton ve Sheffield United, Manchester United'in sadece iki puan gerisinde.

Sekizinci sırada ve United'ın 4 puan gerisindesi Tottenham ve bir maç eksiğiyle 5.sıranın beş puan gerisindeki Arsenal de gözünü Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvasına dikmiş durumda.


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Düşme hattındaki durum

Düşme hattındaki ekiplerden, Aston Villa lige ara verilmeden önceki son dört maçını kaybetmişti.

Ancak Birmingham ekibinin bir maçı eksik. Villa, düşmeme mücadelesi veren altı ekipten biri ve 15'inci sıranın altındaki tüm takımlar düşme potasından çıkma mücadelesi veriyor.

Son 10 maçından 7'sini kaybeden Bournemouth ligin dibindeki üç takım arasına düşmüştü.

Bir ara ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Watford ise Nigel Pearson'ın gelişiyle son beş maçının dördünü kazandı ve ligden kolay düşmeyeceğini gösterdi.

BBC

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