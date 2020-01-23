Premier League tarihinin en kötü Manchester United’ı

23.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:14

Ole Gunner Solskjaer yönetiminde Manchester United, bu sezon Premier League’de şu ana dek 24 maç oynadı. Bu 24 maçta dokuz galibiyet, yedi beraberlik ve sekiz yenilgiyle 34 puan topladı. Ve bu bilenço, Kırmızı Şeytanlar’ın Premier League’de ilk 24 hafta itibariyle elde ettiği en kötü sonuç.

Takımın efsane menajeri Sir Alex Ferguson’ın 2013 yazında takımın başından ayrılmasının ardından şampiyonluk yaşayamayan United, yine de böylesi karamsar bir tabloyla karşılaşmamıştı. Ole Gunnar Solskjaer, önceki teknik direktörleri aratan bir performans ortaya koyuyor. United, ligdeki son dört maçının üçünden mağlup ayıldı.

Premier League’deki -şu anda içinde bulunduğumuz sezonla birlikte- 28 sezonun ilk 24 maçlarında United’ın topladığı puanlar şu şekilde:

Sezon

Oynanan maç sayısı

Toplanan puan

Teknik direktör

2019/20

24

34

Ole Gunnar Solskjaer

2018/19

24

45

Jose Mourinho + Ole Gunnar Solskjaer

2017/18

24

53

Jose Mourinho

2016/17

24

45

Jose Mourinho

2015/16

24

40

Louis Van Gaal

2014/15

24

44

Louis Van Gaal

2013/14

24

40

David Moyes

2012/13

24

59

Alex Ferguson

2011/12

24

55

Alex Ferguson

2010/11

24

51

Alex Ferguson

2009/10

24

53

Alex Ferguson

2008/09

24

56

Alex Ferguson

2007/08

24

57

Alex Ferguson

2006/07

24

57

Alex Ferguson

2005/06

24

48

Alex Ferguson

2004/05

24

50

Alex Ferguson

2003/04

24

56

Alex Ferguson

2002/03

24

46

Alex Ferguson

2001/02

24

48

Alex Ferguson

2000/01

24

57

Alex Ferguson

1999/00

24

56

Alex Ferguson

1998/99

24

47

Alex Ferguson

1997/98

24

48

Alex Ferguson

1996/97

24

47

Alex Ferguson

1995/96

24

45

Alex Ferguson

1994/95

24

50

Alex Ferguson

1993/94

24

58

Alex Ferguson

1992/93

24

44

Alex Ferguson