Prematüre bebekler mezun oldu

-Medova Hastanesi'nin Dünya Prematüre Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görerek sağlıkla taburcu olan prematüre bebeklere mezuniyet belgesi verildi



KONYA - Konya'da Medova Hastanesi'nin Dünya Prematüre Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gördükten sonra sağlıklı olarak taburcu olan prematüre bebeklere mezuniyet belgesi verildi.

Medova Hastanesi tarafından prematüre, yani zamanından erken doğan bebeklerin ve bebeklerin olduğu kadar, onlarla birlikte bu süreçte en az onlar kadar sıkıntı yaşayan ailelerinin de sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bu yıl 2'incisi düzenlenen 17 Kasım Dünya Prematüre Günü etkinliğinde, prematüre olarak dünyaya gelen bebekler ve aileleri bir araya geldi. Etkinlikte Medova Hastanesi yöneticileri, hekimleri ve Yenidoğan Yoğun Bakım ekibinin yanı sıra Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Ataş, Başhemşiresi Serpil Arslanpınar ve Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Reyhan Kılıç da hazır bulundu.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Medova Hastanesi Medikal Direktörü ve Yenidoğan (Neonatoloji) Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs, "Dünya Prematüre Günü, zamanından önce doğan bebeklerin problemlerine ve varlıklarına dikkat çekmek amacıyla ortaya konulmuş bir gün. Ancak bu, bizim hastanemizde bugün tam bir mezuniyet coşkusuna dönüştü. Gerçekten çok erken doğan, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde çok stresli günler yaşayan ailelerin çocuklarını sağlık içerisinde taburcu ettikten sonra onlara bir okuldan mezun olur gibi mezuniyet belgesi takdim etmek, aileler için çok büyük bir mutluluk oldu. Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri, yıllar öncesiyle karşılaştırıldığı zaman, alt yapı donanımı açısında çok daha iyi yerlerde. Bugün sorunlardan çok mutluluklarımızı, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde ailelerin yaşadıklarını konuşuyoruz ve her geçen gün Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri, prematüre bebeklere çok daha iyi hizmet verir konuma geliyor" şeklinde konuştu.

"Kısa bir sürede bine yakın mezun verdik."

Hastanelerinin gerek alt yapı donanımı, gerekse prematüre bebeklere hizmet verme standartları açısından oldukça iyi koşullara sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Rahmi Örs, "Aynı zamanda hastanemiz, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi içinde anne ve babaların ziyaretinin yanı sıra kardeş ziyaretlerini de başlatmasıyla ailelerdeki yoğun bakım stresini azaltmak açısından çok önemli bir adım atmış durumda. Bugün kısa sürede yaklaşık bine yakın mezun verdiğimiz bir ünitede ailelerimizi davet ettik ve onlarla beraber günü kutlamış olduk. Mezunlarımızın bir kısmı Türkiye'nin değişik yerlerindeler. Şu anda 24 haftalık bir bebeğimiz Sivas'ta, 25 haftalık başka bir bebeğimiz Edirne'de, başka bir 25 haftalık bebeğimiz ise Tokat'ta. Mezunlarımız, Türkiye'nin dört bir yanında halen hayatlarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan prematüre bebeklerin aileleri de, bebeklerinin sağlıkla taburcu olmalarında emeği geçen Medova Hastanesi doktorlarına, yenidoğan yoğun bakım hemşirelerine ve etkinliği düzenleyen hastane yönetimine teşekkür etti.

Erken doğan bebeğinin ve onunla birlikte kendilerinin de bu süreçte yaşadığı zorlukları anlatan baba Adnan Parlak'ın konuşması etkinliğe katılanlara duygulu anlar yaşattı. Baba Adnan Parlak, "Medova Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım çalışanları şefkatini ve merhametini ustaca ve profesyonelce yaklaşımını görünce yüreğimiz ferahlamaktadır. Bu insanlardan Allah razı olsun" dedi.

Bir diğer prematüre bebek annesi Fatma Öztürk ise, "Ben bir üçüz annesiyim. Acil olarak doğuma geldim. Burada sağ olsun, bütün ekip bana çok büyük fayda sağladı ve çok güzel günler geçirmemizi sağladı. Zor günlerdi ama mutlu günlerdi. Hepimizin bebeği çok şükür sağlıklıydı. Başta hocamız olmak üzere, zorlu günleri güzel geçirmemizi sağlayan bütün ekibe teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Prematüre bir bebeğin doğduğunda vücudu mor olduğu için mor renk ile simgelenen Dünya Prematüre Günü'nde etkinliğe katılan herkes yakasına mor rozet taktı. Prematüre Günü pastasının kesilmesi sonrası program, minik bebeklerin sertifika töreni ile devam etti. Etkinliğin sonunda birbirlerine deneyimlerini, hüzünlerini ve sevinçlerini anlatarak sohbet eden aileler; bebekleri ve doktorlar ile günün anısına fotoğraf çektirdi.