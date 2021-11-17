Prematüre bebekler için ilk gün çok önemli

17 Kasım Dünya Prematüre Günü sebebiyle açıklamalarda bulunan Neonatolog Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, "Prematürelik önlenebilir, gebelik takiplerinin düzenli yapılması ve gebelerle bire bir iletişime geçilmesiyle önlemler alınmaktır. Tüm önlemlere ve düzenli takiplere rağmen prematüre bebek doğumları gerçekleşmektedir. Prematüre bebek doğumlarında ilk gün çok önemlidir. Doğru eğitim ve bakımlarla prematüre bebeklerimizin hayata tutunmasını sağlayabiliriz" dedi.

Prematüre olarak hayata gelen bebeklerin sonrasındaki bakımlarının çok önemli olduğunu dile getiren Nicu Academy Eğitmeni Neonatolog Prof. Dr. Nuhoğlu, "Nicu Academy olarak prematüre bebeklerde morbidite ve hasar oranını azaltmak ve sağlıklı, kaliteli yaşam hakkına sahip olabilmeleri için hemşirelerimizi alt yapısı en son teknolojiyle oluşturulmuş uygulamalı ve uluslararası en güncel verilerle oluşturulmuş teorik eğitim modülleriyle yetiştirmekteyiz. Yenidoğan dönemi yaşamın en hassas ve en dinamik evresidir. Yapılan araştırmalara göre TNSA-2018 sonuçları, Türkiye'de son yıllarda çocuk sağlığı göstergelerinde önemli iyileşmeler olduğunu göstermektedir" belirtti.

Anne karnında 37. haftayı tamamlayamadan dünyaya gelen prematüre bebeklerin hayata tutunabilmesi için ilk günün çok önemli olduğunun altını çizen Nuhoğlu, "Teknik eğitimleri başarıyla tamamlayarak yetkin bir yenidoğan yoğun bakım hemşiresi olmanın en temel kuralının savaşçı bebeklere gösterilecek sınırsız sevgi olduğu unutulmamalıdır. Tüm bu eğitimlerin ve ruhsal yetkinliğin ardından savaşçı bebeklere "Başaracaksın" diye fısıldayan koruyucu melekler ile başarı yakalanabilir" dedi.

"2022 DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ NİCU ACADEMY ÖDÜLLERİNE TÜM ENERJİMİZLE HAZIRLANIYORUZ"

Minik savaşçıların hayata tutunması için ve bu alanın gelişimine, yeniliklerine öncülük eden sağlık profesyonellerinin farklı kategoriler de yapacakları bilimsel çalışmalarını desteklemek istediklerini dile getiren Nicu Academy kurucusu Ali Siyahoğlu sözlerine şöyle devam etti: "17 Kasım 2019 Dünya Prematüre Günü'nde bir ödül töreni düzenlemiştik, pandemi koşulları sebebiyle bu yıl ödül törenimizi gerçekleştiremiyoruz. Önümüzdeki yıl uluslararası olarak ödül törenimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu süre içinde prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerimizin yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik insan üstü çaba sarf eden sağlık profesyonellerine ve çalışanlarına şükranlarımızı gösterebilmek için 17 Kasım 2022 Dünya Prematüre Günü Nicu Academy ödül töreni için tüm enerjimizle hazırlanıyoruz. Tüm prematüre bebeklerimizin ve ailelerinin Dünya Prematüre Günü'nü kutluyorum."