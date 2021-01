Prematüre bebeğinin kirpiklerinin çıkışını izledi

Antalya'da yaşayan Meryem Matur (41), hamileliğinin 24'üncü haftasında prematüre bebek dünyaya getirdi.

32 santim, 660 gram doğan kızı Asya'nın 106 gün boyunca yoğun bakım mücadelesine şahit olan Matur, "Prematüre, Allah'ın bir mucizesinin yaratılışını dışarda izlemekmiş. Kızımın kirpiklerinin çıkışını izledim" dedi.

Antalya'da yaşayan Meryem ve Ender Matur (41) çifti, 2013 yılında evlendi. Bebek sahibi olmak isteyen çift, tüp bebek tedavisi gördü. İkiz bebeklere hamile kalan Meryem Matur, yüksek tansiyon sebebiyle 24'üncü haftada doğum yaptı. İkiz bebeklerden birini anne karnında kaybeden Matur'un diğer bebeği ise sadece 3 gün hayata tutunabildi. Ardından birkaç deneme de olumsuz sonuçlanan çift, tüm tedavileri reddetti.

Covid-19 pandemisinin başladığı sıralarda kendiliğinden hamile kalan Meryem Matur, bu durumu 2.5 ay sonra fark etti. 2 hafta sonrasında düşük tehlikesi yaşayan Matur, ameliyat olmak zorunda kaldı. Ameliyattan 3 gün sonra yeniden ameliyata giren Meryem Matur, 2 ay boyunca evde yatarak bu süreci geçirdi. 22 haftalık hamileyken suyu gelen Matur, 2 hafta boyunca hastanede tedavi gördü. 24 haftalık hamileyken doğum yapan Meryem Matur, 32 santim boyunda, 660 gram ağırlığında prematüre dünyaya gelen bebeğine, Asya adını verdi. Anne karnında bacağının kırıldığının anlaşılması ve solunum cihazı ihtiyacı nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan Asya bebek için yaşama umudunun az olduğu söylendi. Hayata sımsıkı tutunan Asya bebek, 106 gün sonra yoğun bakımdan taburcu olarak evine çıktı.

'GÜÇLÜ KIZIM YAŞAM SAVAŞINI KAZANDI'Gebeliğinin 24'üncü haftasında suyunun bitmesi nedeniyle acilen doğuma alındığını anlatan Meryem Matur, gelişen komplikasyonlar nedeniyle bebeğin yaşama ihtimalinin olmadığının söylendiğini kaydetti. Matur, "Asya doğduğu andan itibaren her zaman onun ne kadar güçlü bir kız olduğuna ve mucize bir bebek olduğuna inandım. Çok şükür Asya beni yanıltmadı. Mucize olarak dünyaya geldi. Benim güçlü kızım yaşam savaşını kazandı. Hayata tutundu" dedi.63 GÜN SONRA KUCAĞINA ALABİLDİAsya bebeğin 106 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını anlatan Meryem Matur, "Kızımı yoğun bakımda her gün ya 5 ya da 10 dakika görebiliyordum. 63 gün boyunca hiç kucağıma alamadım. Dokunamadım bile. Sadece bir fanusun içerisinde görebiliyordum. İlk ten tene temasımız başladığında onun ne kadar güçlü olduğunu daha net bir şekilde anladım. Biz bu savaşı kazandık dedim. 106 gün sonra Asya beni yanıltmadı ve evimize geldik"diye konuştu. 'PREMATÜRE, YARATILIŞI DIŞARDAN İZLEMEKMİŞ'Meryem Matur, "Kızımın kirpiklerinin çıkışını izledim. Prematüre; Allah'ın mucizesinin yaratılışını dışarda izlemekmiş. Asya'yla beraber bunu gördüm. Asya'nın var oluşu mucizeydi, mucize olarak da devam ediyor çok şükür. Asya herkese umut olsun. Prematüre anneleri umudunu asla yitirmesin. Prematüre bebekler her zaman çok güçlü" dedi.'ÇOK ZORLU BİR SÜREÇ YAŞADIK'Baba Ender Matur ise kızı Asya'nın komplikasyonlarla doğduğunu anlattı. Doğumdan sonra kuvöze alınıp yoğun bakıma götürüldüğünde bebeğini gördüğünü aktaran Matur, "Kızımın bacağında komplikasyonlar vardı. Organlardan baskı oluşmuştu. Plasenta uzun süre susuz kaldığından dolayı çocuk çok etkilenmişti. Bu süre zarfında çok zorlu bir süreç yaşadık. Tek kişinin içeriye girmesi gerekiyordu. Hep eşim gördü. Ben de çeşitli video ve fotoğraflarla görebildim. Yoğun bakımdan çıkarken kucağıma alabildim" dedi.'BİR BEBEĞİN YAŞAM MÜCADELESİNE ŞAHİT OLDUK'

Koronavirüs nedeniyle riskli oldukları için çok dikkatli davrandıklarını vurgulayan Ender Matur, "Bu süre zarfında eşini düşünüyorsun, doğan bebeğini düşünüyorsun, dışarıda Covid engeli var. Yakalanırsam, eşime bulaştırırsam çocuğuma herhangi bir şey olma riski var. Zorlu bir süreçti. İnsanlar bir bebek dünyaya getirmek için çok çaba sarf ediyor. Haberlerde bebeklerini çöpe atanları görebiliyoruz. Bir bebeğin yaşam mücadelesine biz şahit olduk. Böyle bırakıp gitmelerine çok şaşırıyoruz" diye konuştu.

