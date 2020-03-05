"Prekaz Katliamı"nın 22. yıl dönümünde Kosova'da etkinlikler düzenlendi

05.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:46

"UÇK Destanı" olarak da bilinen "Prekaz Katliamı"nın 22'nci yıl dönümü dolayısıyla Kosova'nın başkenti Priştine'deki Adem Jashari Kışlası'nda, Kosova Güvenlik Gücü birlikleri geçit töreni yaptı.

Törene yetkililerin yanı sıra Kosova Güvenlik Gücü komutanları, Adem Jashari'nin yakınları, şehit aileleri, savaşta kaybolan kişilerin aileleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Kosova Cumhurbaşkanı ve Kosova Güvenlik Gücü Başkomutanı Haşim Thaçi, Jashari ailesinin kahramanlığının, Kosova'ya yardım etmek için uluslararası toplumu harekete geçirdiğini söyledi.

Thaçi, "Ülkemiz Kosova'yı tehdit edenler şunu her zaman bilmelidir ki ülkemize ayak basamayacaklar, ancak bunun cevabını, barışçıl bir ülke olarak bize yakışır bir şekilde Kosova tarafından kendi ülkelerinde alacaklar." ifadelerini kullandı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de Kosova'nın Jashari ailesine olan borcunun sadece devlet inşası yoluyla ödeneceğini söyledi.

Salı günü Cumhurbaşkanı Thaçi'ye "dış politikayı birleştirmek" amacıyla görüşme daveti gönderen ve konuyla ilgili doğrudan bir yanıt alamayan Kurti, törende bu konuya da değinerek, "İç siyasette hemfikir olmadığımızda ve yanlış yaptığımızda liderler ve partiler kaybeder, fakat dış politikadaki ortak hedefler üzerinde anlaşamadığımızda devlet kaybeder." ifadelerini kullandı.

Kosova Meclisinde özel oturum

UÇK kurucu ve komutanlarından Adem Jashari ve ailesi ile ülkelerinin özgürlüğü için canını veren Kosovalıların şehit oluşunun 22'nci yılı dolayısıyla Kosova Meclisinde "Kosova Kurtuluş Ordusu Destanı" oturumu düzenlendi.

"UÇK Destanı" anma programları, 5-7 Mart'ta Kosova Kurtuluş Ordusu ve 7 Mart 1998'de ailesiyle birlikte kahramanca şehit olan efsanevi komutan Adem Jashari'nin onuruna düzenleniyor.

1998 Mart ayında Yugoslavya Polis Kuvvetleri ve Yugoslavya Ordusu, Adem Jashari'nin evine 2 gece 3 gün saldırarak 56 Jashari ailesi mensubunu katletti. Jashari, "Efsanevi UÇK Komutanı" ve 2008 yılında Kosova Başbakanı tarafından verilen "Kosova Kahramanı" unvanlarıyla anılıyor.

Prekaz Katliamı

Sırp asker, polis ve paramiliter birlikler, bağımsızlık isteyen Kosovalılara karşı 1998'de harekat başlattı. Binlerce kişinin ölümü, yüz binlercesinin de evlerini terk etmesiyle sonuçlanan 1998-1999 Kosova Savaşı'nda birçok savaş suçu da işlendi.

Kosova Savaşı'nın gidişatını değiştirecek olay, aralarında Adem Jashari'nin de bulunduğu 50'den fazla kişinin öldürülmesi oldu.

Jashari ve beraberindekiler, Sırp güçleriyle ilk kez 30 Aralık 1991'de karşılaştı. Jashari'nin Prekaz'daki evini kuşatan Sırp güçleriyle yaşanan bu ilk çatışmada her iki taraftan da hayatını kaybedenler oldu.

Adem Jashari'nin evine 22 Ocak 1998'de ikinci saldırı düzenlendi. Saldırıda aileden 2 kişi yaralandı.

Sırp güçleri, 28 Şubat 1998'de Jashari ailesiyle bağı olduğunu düşündüğü diğer ailelerin evlerine de saldırdı ve bu saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi.

Tank ve ağır silahlarla 5 Mart 1998'de Adem Jashari'nin bulunduğu evi çevreleyen Sırplar, 7 Mart'a kadar süren çatışmaların ardından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50'nin üzerinde Jashari ailesi mensubunu ve evde bulunan misafiri öldürdü. Bu katliam, tarihe "Prekaz Katliamı" olarak geçti.

Dönemin Sırp generali Nebojsa Pavkovic, katliama ilişkin yaptığı açıklamada, "Tanınmış bir suçluya karşı normal bir polis operasyonuydu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA