Prekaz Katliamı" Kurbanları Anıldı

Kosova'nın orta kesimindeki Prekaz köyünde 1998 yılında Sırp güçleri tarafından öldürülen, Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) kurucu ve komutanlarından Adem Jashari'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla kişi katliamın 20. yılında anıldı.

"UÇK Destanı" olarak da bilinen "Prekaz Katliamı" dolayısıyla başkent Priştine'deki Adem Jashari Kışlası'nda tören düzenlendi.

Törene, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Ramush Haradinaj, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Bakanı Rrustem Berisha, FSK Komutanı Korgeneral Rrahman Rama, bakanlar, diplomatik temsilciler, Jashari ailesinin üyeleri ve Kosovalılar katıldı.

Cumhurbaşkanı Thaçi, burada yaptığı konuşmada, UÇK Destanı'nın 20. yılı ile ülkenin bağımsızlığının 10. yılının Kosova ve vatandaşları için tarihi ve özel öneme sahip olduğunu söyledi.

UÇK'nin, vizyonu sayesinde demokratik dünyanın desteğini alarak ülkede 1998-1999 yıllarındaki siyasi gelişmelerin yönetici gücü olduğunu dile getiren Thaçi, bu bağlamda FSK'nin Silahlı Kuvvetlere dönüştürülmesinin anayasal değişiklikle gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkenin meşru ve yasal haklarına hiç kimsenin koşulsuz veto koymasına izin vermeyeceğini vurgulayan Thaçi, "FSK'nin uzun süren gelişiminin ardından Kosova'nın silahlı güçlere sahip olmasının, NATO ve onun uluslararası barış gücü KFOR ile mükemmel ortaklığının Kosova'daki tüm topluluklara ait vatandaşların çıkarına, Kosova ve bölgenin güvenlik ile barışına katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Başbakan Haradinaj da FSK'nin, yakın bir zamanda Kosova'nın ordusu olmasıyla ilgili anayasal güvenceyi ve NATO üyeliğini alacağı yönündeki inancı dile getirdi.

Öte yandan, Kosova Meclisi de Prekaz Katliamı'nın 20. yılı nedeniyle özel oturum düzenledi.

UÇK Destanı'nı anma etkinlikleri kapsamında 7 Mart'a kadar Kosova'nın yanı sıra Arnavutluk'un başkenti Tiran ile Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

"Prekaz Katliamı"

Kosova'da, Sırp ve Arnavut kuvvetleri arasındaki savaşın devam ettiği 1998 yılında, ülkenin orta kesimlerindeki Prekaz köyünde, UÇK'nin kurucularından Adem Jashari'nin yanı sıra ailesinin ve bazı misafirlerinin bulunduğu ev ağır silahlara sahip Sırp güçlerince kuşatılmış ve ateş altına alınmıştı. 5-7 Mart 1998'de düzenlenen saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kosova'nın bağımsızlığının sembol isimlerinden biri olan Jashari'nin adı başkent Priştine'deki havalimanının yanı sıra Mitrovica'daki stadyumda da yaşatılıyor. Jashari anısına ayrıca Bayrampaşa ve Pendik'te de birer park bulunuyor.