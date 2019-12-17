Prefabrik Yapı, Yapı Bilgi Modellemesi'ne adapte olacak

17.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:40

Hekim Holding şirketlerinden Prefabrik Yapı AŞ Genel Müdürü Mustafa Tolunay, "Gerçekleştirdirdiğimiz yoğun çalışmalar neticesinde, yaklaşık 2 yıl sonra Yapı Bilgi Modellemesi'ne adaptasyonu sürecini tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hekim Holding'den yapılan açıklamaya göre, Autodesk İnşaat Sektörünün Geleceği Zirvesi 1000'e yakın katılımcıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

İnşaat sektörünün geleceğinin, iç ve dış pazardaki fırsatların yanı sıra dünya çapındaki Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) standartlarının irdelendiği zirvede, inşaat sektörü profesyonelleri ile üst düzey yöneticiler bir araya geldi.



8 şirket, 8 işletmesiyle, 6 kıtada 150'ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Hekim Holding'in bir kuruluşu olan Prefabrik Yapı A.Ş. Autodesk İnşaat Sektörünün Geleceği Zirvesi'nde yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prefabrik Yapı A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Tolunay, BIM serüvenine başlamalarında nelerin etkili olduğuna değinerek, 2022'ye kadar ticari büyümeyi olumlu ve olumsuz etkileyecek faktörleri işaret etti.

Endüstrilerde temel becerilere karşı talep değişimine değinen Tolunay, teknolojinin büyük bir hızla geliştiğini ve firmaların teknolojiye ayak uydurmaları gerektiğini vurguladı.

2025 yılına kadar küresel ekonomiyi dönüştürecek 10 teknolojik gelişmeyi belirten Tolunay, "Maalesef ülke olarak dizayn ile projeye çok fazla para ve zaman harcamıyoruz. Ancak buna bağlı olarak, inşaatların yapımında komplikasyonlar ortaya çıktığında maliyetlerimiz daha da artıyor. Ek olarak, iş bitiminde yenileme, tesisat değiştirme gibi durumlar çok ciddi vakit kaybına ve mali kayıplara sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

Tolunay, BIM çalışmalarına geçen sene HekimBoard markalı A1 sınıfı yanmazlık özelliğine sahip doğal çimento levha ürünleriyle BIM Object biçimiyle başladıklarını belirterek, bu sürece diğer ürün gruplarının da dahil edilmesiyle sistemlerinin tamamen dijitalleşmesini hedeflediklerini bildirdi.

" Tüm evreleri müşteriyle paylaşabileceğiz"

Şirket'in BIM'e adaptasyon konusunda heyecanını belirten Tolunay, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdirdiğimiz yoğun çalışmalar neticesinde, yaklaşık 2 yıl sonra Yapı Bilgi Modellemesi'ne adaptasyonu sürecini tamamlamayı hedefliyoruz. BIM'e tam adaptasyonun gerçekleşmesi ile projenin inşaat aşamasından yapının bitimine kadar olan tüm evrelerini müşterilerle paylaşabileceğiz."

Sürdürülebilirlik konusuna değinen Tolunay, Prefabrik Yapı'nın 8 kata kadar çıkabilen Steelin markalı hafif çelik yapı sistemlerinin inşa aşamalarıyla ilgili, üç boyutlu bir modellemeye sahip olduğunu belirtti.

Autodesk Mimarlık, Mühendislik İnşaat (AEC) ve Üretim Bölüm Müdürü Naji Atallah da zirve, inşaat sektöründeki tüm paydaşlara yönelik gerçekleştirdiklerini aktararak, giderek daha da artan şehirleşme oranına ve onunla aynı ivmede artış gösteren ulaşım, altyapı, barınma ihtiyacına dikkati çekmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Atallah, "2050 yılına yaklaşırken, dünya genelinde inşaat sektörünün ihtiyacı karşılayabilmesi için günde 13 bin konut inşa etmesinin gerekli. Buna istinaden dünyanın çevresini 30 kez dolanacak uzunlukta yollar ve tren raylarına ihtiyaç var. En önemlisi de tüm ihtiyaçları daha az kaynak kullanarak, daha az atık ve karbon emisyonu salacak şekilde karşılayıp, çevreye dost bir ekosistem inşa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ürünlerin tasarımında iklim değişikliğinin etkilerini göz önünde bulundurduklarını belirten Atallah, müşterilerinin hem ticari hem de sürdürülebilir hedeflere ulaşmalarına yardımcı olduklarını aktardı.

Kaynak: AA