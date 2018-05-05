Prefabrik Yapı Aş, Sustainable Brands 2018 İstanbul'da Yerini Aldı

Hekim Holding şirketlerinden Prefabrik Yapı AŞ, 5. kez katıldığı Sustainable Brands 2018 İstanbul konferansında bu yıl Supporting Sponsor olarak ve özel tasarım standı ile yerini aldı.

Holdingten yapılan açıklamaya göre, konferansın ikinci günü saat 09: 40 – 09: 55 arası gazeteci/ yazar Demet Cengiz moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, Prefabrik Yapı A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Tolunay, sanayide 4.0'a geçilmeye çalışılan bu günlerde, 360 derece pazarlama içine sıkışan firmaların sadece pazarlama iletişimi ile belli noktaya kadar geldiğini ve belirli bir yerde tıkanma yaşadığını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tolunay, tüketici davranışlarının da her geçen gün değiştiğini göz ardı etmeyen ve sürekli tüketicilerin uzun vadeli refahları için çalışan firmaların gerçekten sürdürülebilir marka olarak yollarına devam edeceğini, sabırlı olup doğru adımları izleyen markaların orta ölçek tuzaklarına düşmeyeceklerini belirterek sadece firmaların değil, toplumsal katılımın da 360 derece olması gerektiğini kaydetti.

Tolunay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürün kalitesinin yanında, tüm süreçlerin kalitesi sürdürülebilirliği belirler. Bu da mutlu insanlar ile başarılabilir. İç ve dış müşteri memnuniyetini aynı paydada ele alan markalar daha başarılı olur. Refah ve güven içinde geleceğe bakan ve sürdürülebilir bir şirket istiyorsak, işe ilk önce personelimizden başlamalıyız. Mutlu huzurlu çalışanlar mutlu müşteriyi getirir, mutlu müşteri de size kazanç olarak dönecektir. Her aşamasında şeffaf ve dürüst yaklaşımla taraflardan birinin haklılığından ziyade; ortak paydada aynı anda hem tüketici hem de firma çözüm ortağı olarak kazanır. Ürünü ister bayi kanalıyla isterseniz bireysel tüketiciye doğrudan sunun, değişmeyen gerçek o ürünün sizin ürününüz olduğudur."

Tolunay, Prefabrik Yapı AŞ olarak ülke ekonomisine kazandırdıkları teknolojilerden olan Mars Konteyner, Steelin ve çok katlı hafif çelik bina teknolojisi konularına ve tüketici konforu için çok önemli olan HekimBoard (A1 sınıfı yanmaz cephe kaplama malzemesi) kullanmanın da önemine değindi.

İletişim imkanlarının artmasının da tüketicinin menfaatine olduğunu belirten Tolunay, sürekli kendini yenileyen yapısı ile her zaman ve her aşamada Ar-Ge/ Ür-Ge/ İnovasyon yaklaşım ve çalışmalarına hız verdiklerini, başarılarındaki temel sırrın ise ilk işe başlarken ki heyecanlarını korumadan geçtiğinin altını çizdi.