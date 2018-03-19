Prefabrik Yapı A.Ş. Öğrencilerle Buluşmaya Devam Ediyor

Prefabrik Yapı A.Ş, okul eğitimleri ve iş hayatına hazırlık kapsamında, 13 Mart tarihinde, 2. durağı olan Sakarya Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

Hekim Holding açıklamasına göre, Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünün 4.sınıf öğrencileri için "Mühendislik Seminerleri" isimli ders içeriği kapsamında sektör profesyonelleri ile öğrencileri buluşturuyor. Bu kapsamda; inşaat Sektörünün içerisinde faaliyet gösteren firma yetkilileri, malzeme üreticileri, taahhüt kuruluşları, yapım firmaları sektör içerisinde bulunan firmalar seminere katkı sağlıyor.

Prefabrik Yapı A.Ş. Genel Müdürü . Mustafa Tolunay'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde öğrencilere; Sürdürülebilir Yapılar, BIM (Yapı Bilgi Modeli) ve Endüstri 4.0 genel başlığı altında bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler için geleceğin meslekleri arasında gösterilen Hazır Yapı (modüler yapı, ön üretimli yapı) sektörü ile ilgili; ülkemiz de ve gelişmiş dünya ülkelerinde prefabrik yapının önemi ve uygulama çeşitleri, Bilim-Ekonomi-Mühendisliğin bir arada olması gerekliliği, sanayi üniversite işbirlikleri, sürdürülebilirlik ekseninde prefabrik yapılar, genç meslektaşlardan ve yeni mezunlardan beklentiler, prefabrik yapılar ile ilgili iş imkanları, sistem kesitlerindeki uygulama alanları hakkında genel bilgiler verildi. Tolunay, konuşması sonrasında, sektörle ve ürünlerin geleceği ile ilgili sorular yanıtlandı.