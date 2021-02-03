Prefabrik modüler yapı pazarının 2027'de 106 milyar doları aşması bekleniyor
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Prefabrik modüler yapı pazarının 2027'de 106 milyar doları aşması bekleniyor

03.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:21
Prefabrik modüler yapı pazarının 2027'de 106 milyar doları aşması bekleniyor

Pazar büyüklüğü 2027'ye kadar 106,22 milyar dolara ulaşması beklenen prefabrik modüler akıllı binaların geleceği şekillendirdiği bildirildi.

Pazar büyüklüğü 2027'ye kadar 106,22 milyar dolara ulaşması beklenen prefabrik modüler akıllı binaların geleceği şekillendirdiği bildirildi.

Dorçe Prefabrik'ten yapılan açıklamada, prefabrik modüler yapıların küresel pazar büyüklüğünün 2019'da 67,4 milyar dolar olarak değerlendirildiği, 2027'ye kadar 106,22 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Modüler bina çözümlerinin, yapı teknolojilerinin sürekli gelişmesiyle her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştığı ve ilgi gördüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnşaat süreçlerinin saha dışına ve fabrika ortamına taşınması zaman, maliyet ve malzeme gibi konularda tasarruf etmenin de önünü açıyor. Bir yandan inşaat atıklarını azaltırken, diğer yandan yapım sürelerini kısaltan prefabrik modüler binalar, tüm bu etkenler sayesinde uygun maliyetli, sürdürülebilir ve çok yönlü yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Pratik ve gelişmiş bir yapım metodu bulunan modüler yapı projeleri, geleneksel yöntemlere kıyasla yüzde 30-50 daha hızlı tamamlanabiliyor."

Prefabrik modüler yapı sistemlerinin hem işverenlere hem de üreticilere ciddi zaman kazandırdığı vurgulanan açıklamada, bu binaların en gelişmiş üretim teknikleri ve yapım metotlarıyla inşa edildiği, montajı sahada yapılacak gömme sıhhi tesisat, mekanik-elektrik bağlantıları, güneş panelleri, enerji yönetimi ve kontrol sistemleri gibi çözümlerin de bulunduğu bildirildi.

Çözüm üreten akıllı binalar

Açıklamada, şirketin hayata geçirdiği akıllı ve kolay çözümlere ilişkin bilgi verilirken, nesnelerin interneti için kullanılan FIN Framework (FIN) sisteminin sağladığı kolaylıklar anlatıldı.

Yapılarda kontrol mantığı, alarmlar, grafikler ve operasyonel dokümantasyon dahil olmak üzere sistemin tamamının otomatik olarak oluşturulmaya başlandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Prefabrik modüler inşaat pazarı, akıllı bina yönetimi sistemleri gibi yenilikler için yeterli olgunluğa erişmiş durumdadır. Dolayısıyla gelişmiş yeni teknolojileri modüler yapı sistemlerine entegre ederken otomatik kontrol sistemleri eklemek, kurulum ve devreye alma süreçlerini kolaylaştıracak; enerji, iş gücü ve kaynaklardan tasarruf sağlayacaktır."

Açıklamada, projelerin tasarım, üretim, inşaat ve işletme süreçlerine geleneksel yöntemlerin yanı sıra güncel metotları da entegre eden şirketin Avustralya'daki akıllı konut projesini de aynı teknik alt yapı ve sistemsel entegrasyonlar sayesinde başarıyla tamamladığı bildirildi.

Avustralya'da iş gücü ve inşaat maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle Dorçe'nin Türkiye'deki fabrikasında üretilen modüler akıllı konut projelerinin anahtar teslim tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Dorçe, Avustralya kıtasındaki konut projesini; yüksek kalitesi, rekabetçi fiyatları ve başarılı tedarik zinciri yönetimiyle binlerce kilometre mesafeye rağmen bölgedeki rakiplerinden sıyrılarak başarıyla tamamlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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