Prefabrik havuzlar eğitimin ve eğlencenin merkezi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prefabrik havuzlar eğitimin ve eğlencenin merkezi oldu

Prefabrik havuzlar eğitimin ve eğlencenin merkezi oldu
Habermetre - Haberler | Toplum

Keçiören Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Keçiören'e kurulan 3 adet prefabrik havuz çocukların hem serinlemesi hem de yüzme öğrenmesi için hizmete başladı.

Keçiören Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Keçiören'e kurulan 3 adet prefabrik havuz çocukların hem serinlemesi hem de yüzme öğrenmesi için hizmete başladı.

İlçedeki Kafkas, Atapark ve Yayla mahallelerine inşa edilen 1. 20 metre derinliğindeki havuzlar ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Prefabrik yüzme havuzlarıyla çocuklara hem yüzme eğitimi alacakları hem de doyasıya eğlenecekleri bir ortam hazırlandı. Aynı zamanda buralarda ağaçlandırma çalışmaları da yapılarak mahalle estetiğine uygun bir görünüm sağlandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki yüzme havuzu, aqua park ve spor tesislerinin sayısını artırdıklarını ve bu yıl içinde Keçiören'e 80 milyon TL'lik spor yatırımı yapmaya devam ettiklerini aktardı. Altınok, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yürütülen çalışmalarla spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini de söyleyerek şunları kaydetti:

"İlçemizin dört bir yanında spor yatırımlarına devam ediyoruz. Mevcut tesislerimizi de yetişkinlerin ve çocukların yaz sıcağında serinlemesi için daha temiz ve konforlu hale getirdik. Aktepe Spor Tesisi ve Aqua Parkı, Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Spor Tesisleri ve Kalaba Aqua Parkı vatandaşımızın hizmetindedir. Bütün spor tesislerimiz vatandaşımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Herkes bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilirler. "

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Aleyna Tilki Haluk Levent Şeyma Subaşı İbrahim Çelikkol
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Prefabrik havuzlar eğitimin ve eğlencenin merkezi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 14:40:46. #1.15#

title