Prefabrik evlerinin çatısı uçan anne ve kızları yardım bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Prefabrik evlerinin çatısı uçan anne ve kızları yardım bekliyor

17.12.2020 08:38 | Son Güncelleme: 17.12.2020 08:42
Prefabrik evlerinin çatısı uçan anne ve kızları yardım bekliyor

HATAY'ın Arsuz ilçesinde iki kızıyla yaşadığı prefabrik evin çatısı, fırtına nedeniyle uçtuğu için evsiz kalan Züleyha Kara, yardım istedi.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde iki kızıyla yaşadığı prefabrik evin çatısı, fırtına nedeniyle uçtuğu için evsiz kalan Züleyha Kara, yardım istedi. 

İlçeye bağlı Pirinçlik Mahallesi'nde yıllar önce eşi vefat eden Züleyha Kara, iki kızıyla birlikte yaşam mücadelesi verirken, yakınları ve çevredeki komşularının da yardımıyla başlarını sokacakları bir prefabrik eve sahip oldu. Hafif rüzgarda her tarafının sallanan ve yağmurda damından su sızdırdığı belirtilen evin çatısı, ailece kahvaltı yaparken çıkan fırtınada uçtu. Çatı uçunca Kara ve iki kızı, evsiz kaldı. Züleyha Kara ve ailesi canlarının kurtulmasına sevindi ancak çatı uçunca darmadağın olan prefabrik evdeki eşyalarının büyük bölümü zarar gördü.

Panik atak rahatsızlığı bulunan büyük kızının yaşanan fırtınadan çok etkilendiğini, psikolojik sorun yaşadığını aktaran çaresiz anne Züleyha Kara, kış ortasında evsiz kaldıklarını ve komşularına sığındıklarını söyledi. Kara, sabah kalktıklarında fırtınanın geldiğini ve neye uğradıklarını şaşırdıklarını belirterek, "Baktık mutfaktaki her şey inip inip kalkıyor. Dedim kızım daha önce de böyle oluyordu, hayır anne dedi kızım. Bu daha öncekiler gibi değil, bu sefer daha fazla dedi. Odaya geçtik üçümüz oturuyorduk, sanki duvar üstümüze geldi, neye uğradığımızı şaşırdık. Anne dedi kızım, kolumdan tutmasıyla beni dışarı çekti, canımızı kurtardık. Nutkum kurudu, bir şey diyemez oldum, kızlar toparladılar dışarı çıktık. Biz çıkmaya varmadan tavan iki palet uçtu, dereye, bahçeye" diye konuştu.KOMŞULARINDA KALIYORLARKalacak yerlerinin olmadığını, komşularda kaldıklarını aktaran Züleyha Kara, "Kalan eşyalarımızı da yığdık bir kenara, ne yapacağımızı bilmiyoruz, perişan durumdayız. Kızım panik atak geçiriyor durmadan. Ne yapacağımı şaşırdım. Eşyaların arasından eşyaları alırken, panik atak geçirdi akşama kadar. Halen kendine gelemedi" dedi.'EVSİZ KALDIK'

Züleyha Kara'nın kızı Tuba Kara ise çatının uçmasıyla evden çıkmalarının bir olduğunu belirterek, "Şu anda komşularda kalıyoruz. Kalacak bir yerimiz yok. Bir anda oldu, tahmin edemedik. Hayırseverlerin yetkililerin bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, Valimiz Rahmi Doğan'ın buna sessiz kalmalarını istemiyoruz. Bize bir el atmalarını bekliyoruz. Evet evsiz kaldık, burası da yardımlar sayesinde yapılmıştı, o da yıkıldı" ifadelerini kullandı.


Prefabrik evlerinin çatısı uçan anne ve kızları yardım bekliyor
Prefabrik evlerinin çatısı uçan anne ve kızları yardım bekliyor
Prefabrik evlerinin çatısı uçan anne ve kızları yardım bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

İlgili Haberler

Didim'de fırtına; evin çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı
Didim'de fırtına; evin çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı
KAHVALTIDAYKEN EVİN ÇATISI UÇTU
KAHVALTIDAYKEN EVİN ÇATISI UÇTU
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi Projesi Toplantısı HTK ev sahipliğinde gerçekleşti
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi Projesi Toplantısı HTK ev sahipliğinde gerçekleşti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz İrem Derici Haluk Levent
Spor Falcao Fatih Terim Ümit Şamiloğlu Emre Belözoğlu Mustafa Pektemek
Tüm Haberler Türk Çocuk Beşiktaş İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Prefabrik evlerinin çatısı uçan anne ve kızları yardım bekliyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 08:50:17. #1.15#
title