'Prefabrik evlere talep 4 kat arttı'

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - İnşaat ve emlak sektöründe yaşanan fiyat artışları, tüketicileri hem ekonomik hem de pratik seçeneklere yönlendiriyor. Konuya dair açıklanan araştırmalar, prefabrik evlere talebin 4 kat arttığına ve satışların 2021'de yüzde 300 yükseldiğine işaret ederken, en çok talep ise Marmara Bölgesi'nden geliyor.

Pandeminin getirdiği ekonomik koşullar, inşaat ve emlak sektörlerindeki etkisini artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun konuya dair yayımladığı veriler, İnşaat Maliyet Endeksi'nin Aralık 2021'de önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 67,74 arttığına işaret ederken, konut satışlarının ise önceki yıla kıyasla yüzde 0,5 azaldığını belirtiyor. Birbirinin lokomotifi olarak kabul edilen inşaat ve emlak sektörlerindeki yükselen fiyatlar, alıcıların tercihlerini daha az maliyetli ve pratik seçeneklere yönlendiriyor. Konuya dair açıklama yapan yerli prefabrik yapı şirketlerinden Karmod'un CEO'su Mehmet Çankaya, "İçinde bulunduğumuz koşullara, pandemide insanların doğaya dönme arzusu da eklenince, prefabrik evler ilgi odağı oldu ve talepler son bir yılda 4 kat arttı. Özellikle inşaat malzemelerinin fiyatındaki yükselişle birlikte, bu dönemde prefabrik ev alanlar yüzde 200 kazanç elde etti. Karmod olarak bu noktada inşa ettiğimiz prefabrik evlerle yatırımcıların yüzünü güldürmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

PREFABRİK EV SATIŞLARI 2021'DE YÜZDE 300 ARTTI

Prefabrik ev satışlarının 2021'de yüzde 300 artığını kaydeden Karmod CEO'su Mehmet Çankaya, "Prefabrik evlerin maliyetinin düşük olmasının birçok sebebi bulunuyor. Bu avantajlar arasında prefabrik evlerin yeni nesil teknoloji kullanımıyla üretilmesi ve uzmanlar tarafından işçilik bedeli ödemeden kurulması yer alıyor. Demir gibi temel inşaat malzemelerinin maliyetlerinde yaşanan 3 katın üzerindeki artışların da prefabrik evlerde avantaja dönüşmesi yatırımcıların yüzünü güldürüyor ve yapı sektörüne hareketlilik katıyor. Artan satışlar neticesinde artık günde ortalama 10 adet konut sevkiyatı gerçekleştiriyoruz ve bunların çoğu kırsal kesimlere gidiyor" ifadelerini kullandı.

MARMARA BÖLGESİ PREFABRİK EV SATIŞLARINDA İLK SIRADA

2021'de prefabrik ev satışındaki en büyük artışın Marmara Bölgesi'nde yaşandığını aktaran Çankaya bölgelere göre satış oranlarını şu sözlerle değerlendirdi:

"Marmara Bölgesi'nde prefabrik ev satışları geçtiğimiz yıllara kıyasla 4 kat arttı ve en çok talep İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerden geldi. Bu sıralamayı Akdeniz'de Antalya ve İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara takip etti. Alıcılar ise en çok 2+1 tek katlı Karmod ev modellerine ilgi gösterdi ve 64 ila 82 metrekare büyüklüğündeki prefabrikler öne çıktı. İki katlı konutlarda en çok satan modelimiz ise 138 metrekare büyüklüğündeki 4+1 evler oldu."

İKİNCİ EV ALMAK İSTEYENLERE EKONOMİK FIRSAT

Prefabrik evlerin gerek model ve kurulum gerekse ekonomik avantajlar sunmasıyla birlikte ikinci ev sahibi olmak isteyenlere de yeni bir fırsat kapısı araladığını aktaran Mehmet Çankaya, "Ekonomik koşullar ve pandemiden kaynaklı şehirden uzaklaşma isteğiyle prefabrik evlere yönelim artmaya devam edecek. 1986'dan bu yana üretim ve 130'u aşkın ülkeye ihracat satışı deneyimimizle bu süreçte alıcılar için hem konforlu hem de her bütçeye uygun evler tasarlamaya devam edeceğiz. Şantiye, okul, hastane binaları ve güvenlik kabinleri gibi alanlardaki üretim kapasitemizi de artıracağız" ifadelerini kullandı.