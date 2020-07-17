Prefabrik ev dolandırıcılığı iddiası Denizli'de, aralarında depremzedelerin de olduğu 30 kişi, prefabrik ev yaptırmak için para verdikleri kişi tarafından dolandırıldıklarını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Denizli'de, aralarında depremzedelerin de olduğu 30 kişi, prefabrik ev yaptırmak için para verdikleri kişi tarafından dolandırıldıklarını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, aralarında Acıpayam'da geçen yıl mart ayındaki depremde ikametleri hasar gören kişilerin de olduğu 30 kişi, prefabrik ev sahibi olmak için S.T'ye ödeme yaptıklarını ancak bu kişi geçen sürede vaadini yerine getirmedi.

Dolandırıldıklarını öne süren vatandaşlar, suç duyurusunda bulunduktan sonra Denizli Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Halime Avcı, geçen yıl nisan ayının sonunda prefabrik ev yaptırmak için S.T'ye başvurduklarını söyledi.

Mağdur olduklarını anlatan Avcı, "Paramızı aldı ancak kendisine ulaşamıyoruz. Bunların içinde Acıpayam'daki depremzede kişiler de var. Hepimiz suç duyurusunda bulunduk. Ev sahibi olma hayalimiz suya düştü. Bizi mahvetti. Başka insanları da dolandırmasın, başkalarının canı yanmasın." dedi.

Osman Şık da evlerinin depremde yıkıldığını, prefabrik ev için bu kişiye ödeme yaptığını ancak şimdi kendisine ulaşamadıklarını dile getirdi.

Yasin Kafes de ev için 75 bin lira ödeme yaptığını ileri sürerek, bu kişiden şikayetçi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA