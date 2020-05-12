Prefabrik ev çıkan yangında küle döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Prefabrik ev çıkan yangında küle döndü

Prefabrik ev çıkan yangında küle döndü Elazığ'da prefabrik bir evde çıkan yangın küle döndü.

Prefabrik ev çıkan yangında küle döndü
12.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:38

Prefabrik ev çıkan yangında küle döndü

ELAZIĞ - Elazığ'da prefabrik bir evde çıkan yangın küle döndü.

Yangın, Merkeze bağlı Şahinkaya Mahallesi Veran mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hıdır Göl'e ait 4 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı prefabrik evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Çıkan yangın ekiplerin 1 saatten fazla süren çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi de olay yerine sevk edilen UMKE ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Prefabrik ev çıkan yangında küle döndü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi Haber
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti Haber
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi Haber
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi Haber
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
Adana polisi, 400 polisle Çamlıbel Mahallesi'ni uyuşturucu ablukasına aldı
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
Yapılan son araştırma, çocuklarda koronavirüsün ilk belirtilerini ortaya koydu
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge...
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla 'sebebi bilinmeyen' ölüm tespit edildi
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla "sebebi bilinmeyen" ölüm tespit edildi
Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum
Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 101'e yükseldi, Vali sorumsuzluğa isyan etti
Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki
Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Şallı Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Tamer Tuna Caner Erkin Utku Yuvakuran Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Prefabrik ev çıkan yangında küle döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:24:54. #1.15#
title