Prefabrik atölyesinde yangın korkuttu

Yalova'da Altınova Çavuşçiftliği'nde yeni kurulum yapılan prefabrik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yalova'da Altınova Çavuşçiftliği'nde yeni kurulum yapılan prefabrik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Altınova Çavuşçiftliği'nde yeni kurulum yapılan prefabrik atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı