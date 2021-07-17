Predica AI, yatırım tanıtımını gerçekleştirdi
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Predica AI, yatırım tanıtımını gerçekleştirdi

Predica AI, yatırım tanıtımını gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Yapay zeka alanında Hollanda'da çalışmalarına başlayan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) akademisyen Dr.

Yapay zeka alanında Hollanda'da çalışmalarına başlayan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) akademisyen Dr. Ezgi Avcı'nın doktora çalışmaları üzerine inşa edilen yapay zeka ve büyük veri odaklı yüksek teknoloji şirketi Predica AI, çevrim içi olarak "çekirdek sermaye yatırım" tanıtımını gerçekleştirdi.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Reengen Enerji Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Şahin Çağlayan, "Kurucularından olduğum Reengen'in IoT Platform teknolojisi ve Predica AI'nın yapay zeka ve büyük veri tecrübesi birleşince, enerjiden endüstriye birçok sektörün uçtan uca dijital dönüşümüne güç verebilecek kabiliyette bir organik iş birliği kurmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Dr. Ezgi Avcı, "Predica AI ile büyük verinin anlamlandırılması, modellerin yapay zeka projelerinden beslenmesinin sağlanması, yapay zeka çözümlerinde tekrarlanan maliyetlerden kaçınılması gibi alanlarda, uzman kadromuzla pek çok yaratıcı çözüm oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin yatırımcılarından Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul ise "Verilerden faydalanarak iç görüler, tahminler ve hedefler oluşturabilmek için de veriyi işleyecek teknolojilere yatırım yapılması hayati önem taşıyor. Bu hayati gördüğümüz teknolojinin öncüsü olmasını istediğimiz Predica AI'nın bir parçası olmaktan hem kendi adıma hem de Cerebrum Tech ailesi adına çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Gediz Elektrik Yatırım AŞ Teknoloji ve Ar-Ge Müdürü Çağdaş Akarsu da Predica AI'nın hem ticari hem de stratejik Ar-Ge iş birlikleri kurup yakın çalıştıkları, akademik ve sektörel bilgi birikimine güvendikleri bir iş ortakları olduğunu belirtti.

Predica AI'nın ana ürünü olan Oto-ML Platformu, kurumların tüm yapay zeka döngüsünü otomatikleştirerek birikimli ilerleyen bir kurumsal kütüphane yöntemiyle, daha düşük riskle, daha az kaynak harcayarak, çok daha hızlı bir şekilde yönetebilmesine imkan sağlıyor. Platform servisinin yanında, dijital dönüşüm olgunluk seviyelerinin ölçümü, dijital dönüşüm yol planlarının hazırlanması, yapay zeka tabanlı projelendirme çalışmaları ve kurum içi yapay zeka eğitimlerinin verilmesi gibi birçok noktada 3 bin 600 hizmet vererek kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına destek oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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