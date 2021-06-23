Pratik Yapımı ile Pişmeyen Cheesecake Tarifi
"Cheesecake nasıl yapılır? Limonlu cheesecake nasıl yapılır? Cheesecake yapmanın püf noktaları nelerdir?
"Cheesecake nasıl yapılır? Limonlu cheesecake nasıl yapılır? Cheesecake yapmanın püf noktaları nelerdir? Cheesecake'in malzemeleri nelerdir? Cheesecake nereye özgü? Cheesecake nerede yenir?" soruları Nermin'in Enfes Mutfağı programında yanıt buldu.
MALZEMELER:
2 paket yulaflı bisküvi
100 gram tereyağı
KREMASI İÇİN:
4 su bardağı süt
7 yemek kaşığı irmik
1 su bardağı şeker
2 paket vanilya
1 yemek kaşığı nişasta
1 adet limon suyu
1 adet limon kabuğu
SOSU İÇİN:
4 adet limon suyu
4 adet limon kabuğu
Biraz su
1 yemek kaşığı nişasta
2 çay kaşığı zerdeçal
Kaynak: DailyMotion.com