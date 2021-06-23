Pratik Yapımı ile Pişmeyen Cheesecake Tarifi

"Cheesecake nasıl yapılır? Limonlu cheesecake nasıl yapılır? Cheesecake yapmanın püf noktaları nelerdir?

"Cheesecake nasıl yapılır? Limonlu cheesecake nasıl yapılır? Cheesecake yapmanın püf noktaları nelerdir? Cheesecake'in malzemeleri nelerdir? Cheesecake nereye özgü? Cheesecake nerede yenir?" soruları Nermin'in Enfes Mutfağı programında yanıt buldu.

MALZEMELER:

2 paket yulaflı bisküvi

100 gram tereyağı

KREMASI İÇİN:

4 su bardağı süt

7 yemek kaşığı irmik

1 su bardağı şeker

2 paket vanilya

1 yemek kaşığı nişasta

1 adet limon suyu

1 adet limon kabuğu

SOSU İÇİN:

4 adet limon suyu

4 adet limon kabuğu

Biraz su

1 yemek kaşığı nişasta

2 çay kaşığı zerdeçal

Kaynak: DailyMotion.com