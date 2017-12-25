Pratik Ağlayan Kek Tarifi

Yaş pasta yapmaya erinen, canı çikolatalı bir şeyler isteyenlerin, pratik bir pasta tadında neler yapabilirim gibi sorunları çözen kolayca hazırlanan ağlayan kek tarifi ile sizlerleyiz. Çoğunlukla bilinen evlerde çokça yapılan kurtarıcı bir kek tarifi. Browni tadında denilen pratik ağlayan kek tarifini çocukların seveceği sütün yanında onlarında yiyecekleri lezzetli ve sağlıklı kek tarifi. Çayın yanında veya kahvenin yanında ailenizle yada arkadaşlarınızla leziz pratik ağlayan kek tarifini sizlerde denemek isterseniz, bizleri izlemeyi unutmayın. Ağlayan kek tarifini deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. : )