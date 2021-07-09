Prag'ın simgesi Karl Köprüsü'ne sprey boyalı saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prag'ın simgesi Karl Köprüsü'ne sprey boyalı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Prag'ın simgesi Karl Köprüsü'ne sprey boyalı saldırı Çekya'nın başkenti Prag'ın simgesi Karl Köprüsü, kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile boyandı.

- Prag'ın simgesi Karl Köprüsü'ne sprey boyalı saldırı

PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'ın simgesi Karl Köprüsü, kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile boyandı.

Çekya'nın başkenti Prag'ın simgesi olan ve UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde bulunan Karl Köprüsü'ne sprey boyalı saldırı düzenlendi. Tarihi köprüye kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile "Senden nefret ediyorum", "Seni seviyorum" ve "Özür dilerim" cümleleri yazıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Polis Sözcüsü Richard Hrdina olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Haberi alır almaz olay yerine geldik. Olayla ilgili tüm bilgileri topluyoruz. Kamera kayıtlarında yapacağımız inceleme işlerimizi kolaylaştıracaktır. Ceza kanununa göre tarihi eserlere zarar vermenin 3 yıla kadar hapis cezası bulunuyor" dedi.

Kimliği belirsiz saldırganların tarihi köprünün taş korkuluklarının yanı sıra heykel ve lambalara da zarar verdiği belirtilirken, cümlelerin tutarsızlığı nedeniyle yazıları yazan kişi ya da kişilerin akıl sağlığının yerinde olmadığı düşünülüyor. Yetkililer, yazıların hafta sonu uzmanlar tarafından özel işlemlerle çıkarılabileceğini belirterek, saldırganların polis tarafından arandığını aktardı.

Alman çifte şartlı salıverme ve para cezası

2019 yılında Karl Köprüsü'ne sprey boyayla zarar veren Alman çift, çıkarıldıkları mahkeme tarafından şartlı salıverme ve para cezası ile serbest bırakılmıştı.

Vltava Nehri üzerinde yer alan tarihi Karl Köprüsü, Kral IV. Karl tarafından yaptırıldı. Peter Parler'ın mimarı olduğu köprünün yapımı 1357-1400 yılları arasında tamamlanırken, 516 metre uzunluğundaki ve 10 metre genişliğindeki köprü, günümüzde yaya trafiğine açık. Turistlerin kentte en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri olan köprü UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alıyor.

Prag'ın simgesi Karl Köprüsü'ne sprey boyalı saldırı
Prag'ın simgesi Karl Köprüsü'ne sprey boyalı saldırı
Prag'ın simgesi Karl Köprüsü'ne sprey boyalı saldırı
Prag'ın simgesi Karl Köprüsü'ne sprey boyalı saldırı
Prag'ın simgesi Karl Köprüsü'ne sprey boyalı saldırı
Prag'ın simgesi Karl Köprüsü'ne sprey boyalı saldırı
Prag'ın simgesi Karl Köprüsü'ne sprey boyalı saldırı
Prag'ın simgesi Karl Köprüsü'ne sprey boyalı saldırı
Prag'ın simgesi Karl Köprüsü'ne sprey boyalı saldırı
Prag'ın simgesi Karl Köprüsü'ne sprey boyalı saldırı
Prag'ın simgesi Karl Köprüsü'ne sprey boyalı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özgür Öztürk

Van'da uyuşturucu tacirlerine darbe! 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi
Van'da uyuşturucu tacirlerine darbe! 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi
Ormanda intihara kalkışan adamın hayatı, eşine gönderdiği fotoğraf sayesinde kurtuldu
Ormanda intihara kalkışan adamın hayatı, eşine gönderdiği fotoğraf sayesinde kurtuldu
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Kartal Tibet Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Prag'ın simgesi Karl Köprüsü'ne sprey boyalı saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 22:31:46. #1.16#

title