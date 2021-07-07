Prag'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
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Prag'da Covid-19 önlemleri protesto edildi

Prag'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekya'nın başkenti Prag'da yüzlerce kişi, Temsilciler Meclisi'nin yakınlarındaki Malostranske Namesti meydanında toplanarak korona virüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan önlemleri protesto etti.

Çekya'nın başkenti Prag'da yüzlerce kişi, Temsilciler Meclisi'nin yakınlarındaki Malostranske Namesti meydanında toplanarak korona virüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan önlemleri protesto etti.

Çekya'nın başkenti Prag'da vatandaşlar, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemleri protesto etti. Ellerinde Çekya bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, Prag'da yer alan Çekya Temsilciler Meclisi'nde Temmuz ayı toplantısının düzenlendiği sırada, Meclis'in yakınlarında yer alan Malostranske Namesti meydanında toplandı. Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech'in vatandaşları aşı olmaya ikna etme çabaları ile Covid-19 test ve aşı sertifikalarını protesto eden vatandaşlar, bir yandan meydana kurulan dev ekranda meclis toplantısını canlı olarak takip ederken, diğer yandan da müzik eşliğinde dans etti. Polisin kontrol etmekte zorlandığı kalabalığın meydandaki gösteri alanının dışına taşması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Polis ekipleri, uyarılara rağmen yoldan çekilmeyen bir göstericiye ise sert müdahalede bulundu.

Öte yandan Çekya'da birçok vatandaş, Bakan Vojtech'in yaz döneminin sonuna kadar Covid-19 pasaportlarının getirilmesi de dahil olmak üzere Halk Sağlığını Koruma Yasası'nda bir çok değişiklik getiren yasa tasarısının ekim ayındaki genel seçimlerin sonuna bırakılması gerektiğini savunuyor.

(Özgür Öztürk/İHA)

Prag'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Prag'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Prag'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Prag'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Prag'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Prag'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Prag'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Prag'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Prag'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Prag'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Prag'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Prag'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
Prag'da Covid-19 önlemleri protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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