Prag Büyükelçisi Bağış'tan Çekya'da 1915 olaylarına ilişkin alınan karara tepki Açıklaması
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Prag Büyükelçisi Bağış'tan Çekya'da 1915 olaylarına ilişkin alınan karara tepki Açıklaması

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Senatosunda 1915 olaylarına ilişkin alınan karara ilişkin tepkisini, Senato Başkanı Milos Vyrstrcil'e ilettiğini söyledi.

Prag Büyükelçisi Bağış'tan Çekya'da 1915 olaylarına ilişkin alınan karara tepki Açıklaması
04.06.2020 22:55 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:55

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Senatosunda 1915 olaylarına ilişkin alınan karara ilişkin tepkisini, Senato Başkanı Milos Vyrstrcil'e ilettiğini söyledi.

Büyükelçi Bağış, 20 Mayıs'ta senatoda 1915 olaylarına ilişkin kabul edilen kararla ilgili, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Senato Başkanı Vyrstrcil ile bu kararı görüşmek üzere bir araya geldiklerini belirten Bağış, şunları söyledi:

"Senatoda kabul edilen 'İkinci Dünya Savaşı'nın Sona Ermesinin 75'nci Yıldönümü ve Özellikle İki Dünya Savaşı Sırasında Gerçekleşenler Olmak Üzere İnsanlığa Karşı Suçların Kınanması' başlıklı kararda, Çekya Temsilciler Meclisi'nin, 2017 yılında 1915 olayları hakkında aldığı ve söz konusu olayları soykırım olarak niteleyen ifadenin yinelenmesi nedeniyle haklı tepkimizi Çekya Senatosu Başkanına ilettik."

Türkiye, Çekya senatosunun aldığı karara tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bizim için yok hükmünde olan bu karar, günlük çıkarlar peşinde koşarak tarihi, masa başında yazmaya çalışanların beyhude çabalarından başka bir şey değildir." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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