PPK toplantısı ne zaman yapılacak? TCMB PPK topantısı saat kaçta?

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PPK TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Para Politikası Kurulu'nun yüzde 19 olan politika faizi ile ilgili nasıl bir karar alınacağı piyasalarda merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB'DE ALINAN SON KARARLAR ŞÖYLE;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.

TCMB, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,30, 12 ay sonrası için yüzde 12,48 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,52 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Haziran ayında tüketici fiyatlarını yıllık %18,95 olarak açıkladı.

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