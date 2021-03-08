PPK toplantısı ne zaman? Para Politikası Kurulu Toplantıları sonrası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasını bekleyen vatandaşlar PPK toplantısı ne zaman? sorusunun yanıtını arıyor. Para Politikası Kurulu Toplantıları sonrası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı için meraklı bekleyiş sürüyor. Yurt içi piyasalara yön verecek olan PPK toplantısının gelecek hafta gerçekleşeceği bildirilirken öte yandan Başkan Naci Ağbal son olarak yaptığı açıklamada "Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullanmıştı. Bu noktada "TCMB Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusu Mart ayıyla beraber yanıt aramaya başladı. Şimdilerde ise TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında yer alıyor.

PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

TBMM takviminde PPK toplantısının tarihleri burada yer alıyor.

TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı haftanın ilk günüyle beraber gündemdeki yerini aldı. Naci Ağbal göreve geldikten sonra iki ay faiz artırımına gidilmiş Ocak 2021'de ise faiz aynı seviyede tutulmuştu. Şubat ayında ise yeniden faizlerin yüzde 17'de sabit tutulmasına karar verilmişti.

Merkez Bankası Faiz kararı 18 Mart tarihinde gerçekleşecek toplantının ardından belli olacak.

Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki yükselişle yeni haftaya negatif bir başlangıç yaparken, bu haftanın gündeminde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, tahvil piyasasının seyri ve açıklanacak makroekonomik veriler olacak.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirmesinin ardından petrol fiyatlarının yükseliş eğilimi ivme kazandı.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 8 değer kazanarak 69,4 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'daki saldırıların ardından 71,1 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Artan risk algısı nedeniyle Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, ABD ve Avrupa'nın başlıca endekslerinin vadeli işlem kontratlarında da yüzde 1'e varan düşüşler görüldü. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 değer kazanarak 1.708 dolara çıktı.

Küresel piyasalarda, aylardır gündemi meşgul eden ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, hafta sonu Senato'da kabul edildi.