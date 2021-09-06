PPK toplantısı ne zaman 2021? Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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PPK toplantısı ne zaman 2021? Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK faiz kararı ne zaman açıklanacak?

PPK toplantısı ne zaman 2021? Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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Son Dakika: PPK toplantısı ne zaman? sorusu gündemde yer alaya başladı. Eylül ayında yoğun olması beklenen ekonomi gündemi ile birlikte Merkez Bankası PPK toplantı tarihi ve faiz kararı merak ediliyor. Ekonomi gündemini etkileyecek olan kritik toplantı ne zaman yapılacak? Peki, PPK toplantısı ne zaman 2021? Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı için tarih merak ediliyor. Ekonomi gündemini etkileyecek olan kritik toplantı ne zaman yapılacak? Peki, PPK toplantısı ne zaman 2021? Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

PPK TOPLANTISI NE ZAMAN 2021?

Merkez Bankası, ekonomideki son likidite kaynağı olarak piyasalarda bankalara ödünç para vermekte veya bankalardan ödünç para alabilmektedir. Merkez Bankası, faiz oranlarını piyasaları etkilemek amacıyla belirlemektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Para Politikası Kurulunun faiz kararları, önceden ilan edilmiş bir takvim çerçevesinde yapılan toplantılarında alınmaktadır.

Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da Merkez Bankası Genel Ağ sayfasından açıklanmaktadır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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PPK toplantısı ne zaman 2021? Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta? PPK faiz kararı ne zaman açıklanacak? - Haberler
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