Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum

16.11.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:18

Arjantinli forvet Mauro Icardi ile evli olan ve aynı zamanda modellik de yapan Wanda Nara'dan dikkat çeken itiraflar geldi. Sosyal medyada paylaştığı pozlarla adından sıkça söz ettiren Nara, başarılı golcünün kendisini kıskanmadığını itiraf ederken, bu zamana kadar estetik olmadığını ve iğne görünce tansiyonunun düştüğünü söyledi.

PSG forması giyen Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, takipçilerinin sosyal medya üzerinden sorduğu sorulara yanıt verdi.

Aynı zamanda modellik de yapan Nara, bir takipçisinin "Mauro seni kıskanıyor mu?" sorusuna, "Sanmıyorum. Peki ben Mauro'yu kıskanıyor muyum? Şimdiye kadar onu kıskanmamı gerektirecek hiçbir koz vermedi bana" şeklinde yanıt verdi.

34 yaşındaki Nara bir başka takipçisinin "Yüzünde estetik var mı?" sorusuna ise, "Yüzümde hiçbir ameliyat yok, estetik yaptırmadım. İnsanların beni Instagram filtreleriyle görmesi güldürüyor ve hemen ameliyat olduğumu sanıyorlar. Fakat şırınga görür görmez tansiyonumun düştüğünü bilmiyorlar ki" diyerek yanıtladı.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUNU PAYLAŞTI

Takipçilerinin sorularına yanıt verdikten birkaç saat sonra Wanda Nara, paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafıyla dikkatleri üzerinde tutmayı başardı.

34 yaşındaki menajer ve model tüm dünyada artan koronavirüs vakaları sonrası paylaştığı fotoğrafa "Yeniden karantina altındayım" mesajını yazdı. Nara'nın fotoğrafı, kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.

Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum
Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ersin Tatar Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Varank
Magazin Teoman Cansu Dere Fatih Artman Demet Akalın
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sebastian Vettel Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Medya Çocuk Rusya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 15:19:05. #1.14#
title