Pozitif vakaların görüldüğü köyün mahallesi karantinaya alındı Karabük Merkez ilçeye bağlı Tandır Köyü'nün bir mahallesinde birden fazla pozitifli vakanın görülmesi ve temaslı sayının fazla olmasından dolayı 14 günlük karantina kararı alındı.

Karabük Merkez ilçeye bağlı Tandır Köyü'nün bir mahallesinde birden fazla pozitifli vakanın görülmesi ve temaslı sayının fazla olmasından dolayı 14 günlük karantina kararı alındı.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda merkeze bağlı Tandır Köyü'nde birden fazla pozitifli vakanın görülmesi ve temaslı sayının fazla olmasından nedeniyle 12 Temmuz 2020 saat 24.01'den 27 Temmuz 2020 saat 24.00'a kadar 14 gün süre Selimağa Mahallesi'nin tamamını kapsayacak şekilde karantina uygulamasına karar verildiği ifade edildi.

'Kamu ve özel sektör çalışanları izinli sayılacak'

Covid-19 enfeksiyonun yayılmasının engellenmesinin ve toplum sağlığının korunması amacıyla Selimağa Mahallesi'nin tüm giriş çıkışlarının sınırlandırıldığının belirtildiği açıklamada, "Tandır Köyü'nün karantina altındaki mahallesinde ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresi boyunca izinli sayılmalarına, alınan bu karar doğrultusunda kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282. Maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlemlerin uygulanmasın karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA