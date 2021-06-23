Pozitif vakaların görüldüğü evler karantinaya alındı

- Pozitif vakaların görüldüğü evler karantinaya alındı Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'nde bir mahallede Covid-19 pozitif vakaların görüldüğü evler karantina altına alındı.

- Pozitif vakaların görüldüğü evler karantinaya alındı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy Köyü'nde bir mahallede Covid-19 pozitif vakaların görüldüğü evler karantina altına alındı.

İlçeye bağlı Şirinköy Köyü Ateşler Mahallesi'nde birden fazla Covid-19 pozitif vakaları tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla pozitif ve temaslı vakaların bulunduğu evlerde karantina kararı aldı. Vakaların ve temaslıların evlerinin önüne şerit çekilerek uyarılar asılırken sağlık ekipleri mahalledeki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri gerektiği konusunda uyardı ve izolasyon kurallarına uyulmasını istedi.

Pozitif vakaların toplu kılınan cenaze namazı sonrası görüldüğü öğrenildi.

Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında köyde halk pazarı kurulamayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı