Pozitif vakalar ile temaslılara bileklik takma uygulaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Pozitif vakalar ile temaslılara bileklik takma uygulaması başladı

26.11.2020 12:33 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:57

Bartın'da pozitif vaka ve temaslılarının evde kalmalarını sağlamak, öte yandan yapılan tedavileri ve verilen ilaçları barkoda yükleyerek, izlem ve tedavi sürecini takip etmek amacıyla bileklik takma uygulaması başlatıldı.

Bartın'da pozitif vaka ve temaslılarının evde kalmalarını sağlamak, öte yandan yapılan tedavileri ve verilen ilaçları barkoda yükleyerek, izlem ve tedavi sürecini takip etmek amacıyla bileklik takma uygulaması başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilimsel Danışma Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanan; Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberinde belirtilen hükümler çerçevesinde Covid-19 test sonucu pozitif vakalar ile temaslılarının takibine katkı sağlamak amacı ile bileklik takma uygulamasına Bartın'da başlanıldı.

Barkotlu bileklik uygulamasının başladığı Bartın'da İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekiplerince yapılan çalışmalarda şu ana kadar Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 211 kişiye kırmızı bileklik, pozitif vakalar ile temaslı olan 287 kişiye ise beyaz bileklik takıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Seçim öncesi görkemli törenle temeli atılmıştı, şimdi koyun otlatma alanı oldu
Seçim öncesi görkemli törenle temeli atılmıştı, şimdi koyun otlatma alanı oldu

Filyasyon çalışmaları ile tespit edilen pozitif vaka ve bu vakaların temaslılarına takılacak barkotlu hasta bileklikleri İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince izolasyon süresi içerisinde hiçbir surette çıkartılamayacak.

Ev izolasyonunu takip eden ekipler kontrollerinde bileklik kontrolü de yapacak. Bilekliği çıkardığı tespit edilenler ile kolunda hasta bilekliği olduğu halde sokağa çıkan şahıslara karantina kurallarını ihlal etmelerinden dolayı idari ve adli işlem başlatılacak. Ayrıca bu kişilerin karantina yurduna sevk edilecek.

Öte yandan, kolunda bileklik olduğu halde izolasyon kurallarını ihlal ederek işletmelerden mal ve hizmet talep eden kişilere İl genelindeki işletmeler tarafından hiçbir surette mal ve hizmet sunulamayacak. Bu kişilere hizmet sunan işletmeler hakkında ise idari ve adli işlem başlatılacak.

(Bülent Bostancı/İHA)

Pozitif vakalar ile temaslılara bileklik takma uygulaması başladı
Pozitif vakalar ile temaslılara bileklik takma uygulaması başladı
Pozitif vakalar ile temaslılara bileklik takma uygulaması başladı
Pozitif vakalar ile temaslılara bileklik takma uygulaması başladı
Pozitif vakalar ile temaslılara bileklik takma uygulaması başladı
Pozitif vakalar ile temaslılara bileklik takma uygulaması başladı
Pozitif vakalar ile temaslılara bileklik takma uygulaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Pozitif ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulamasına başlandı
Son dakika haberi: Pozitif ve temaslı kişilere yönelik bileklik uygulamasına başlandı
Korona virüs hastaları 'elektronik bileklik' ile takip edilecek: İlk uygulama pilot il Kırıkkale'de başladı
Korona virüs hastaları 'elektronik bileklik' ile takip edilecek: İlk uygulama pilot il Kırıkkale'de başladı
Kırıkkale'de koronavirüs hastaları, elektronik bileklik ile takip edilecek
Kırıkkale'de koronavirüs hastaları, elektronik bileklik ile takip edilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan İlham Aliyev Bülent Turan Ekrem İmamoğlu
Magazin Hadise Özge Özder Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Deniz Türüç Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kasım Erkek Futbolcu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pozitif vakalar ile temaslılara bileklik takma uygulaması başladı - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 13:38:47. #1.14#
title