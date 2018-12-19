Pozitif Risk İştahıyla Birlikte Yükseldi

ABD Başkanı Trump'ın FED toplantısı öncesinde faiz arttırımı karşısındaki sert söylemlerini yoğunlaştırması, piyasalarda bankanın faiz arttırımlarını durdurabileceği düşüncesinin yayılmasına neden olurken faiz arttırım sürecinin durması ya da yavaşlaması halinde sermaye akımlarının riskli varlıklara yönelmesi beklenebilir. Piyasa beklentisinin gerçekleşmesi durumunda yakın dönemde diğer gelişmekte olan ülke piyasalarına göre yaklaşık % 40 iskontolu işlem gören Türk hisse senetleri kısmen cazip hale gelebilir. ABD-Türkiye net faiz marjının daralabileceğine ilişkin beklentilerle değer kazanan Türk varlıklarının başında yüksek Beta ve güçlü likidite özelliğiyle Bankacılık endeksi gelirken, endekste günlük yükselişin % 3.10 seviyesinde gerçekleştiği görülüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşe azalan risklerin eşlik etmesiyle havacılık sektöründe güçlü alımların etkili olduğu izlenirken, THYAO hisselerinde % 4.90, PGSUS hisselerinde ise % 4.30 yükseliş dikkat çekiyor. Sabah itibariyle Asya piyasaları karışık, Amerikan vadelileri ise pozitif seyir izlemekte.

USDTRY… Risk algısındaki toparlanma TL'yi destekledi... FOMC toplantısı öncesinde FED'in para politikasını güvercinleştireceği beklentileri dahilinde dolar genel olarak bütün para birimleri karşısında değer kaybederken toparlanan risk iştahıyla birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazandı.

EURTRY… Kurdaki düşüş ve paritedeki yükseliş eşliğinde yatay... Kurdaki düşüşün dalga bıoyu itibariyle paritedeki yükselişten geniş olması eşliğinde hafif negatif seyreden EURTRY'de yatay seyrin devam ettiği söylenebilir.

EURUSD… Dolardaki geri çekilmeyle toparlandı... FED'in para politikasını sıkılaştırma sürecinin sonuna gelindiğine dair oluşan piyasa algısıyla değer kaybeden dolar pariteyi desteklerken bugünkü toplantıda bankadan faiz arttırımı gelmemesi durumunda bile ABD-Avrupa net faiz farkının 200 baz puanın üzerinde olması paritede uzun süreli yükselişleri gerçekçi kılmıyor.

XAUUSD… Dolardaki geri çekilme toparlanan risk iştahıyla birlikte dengeli seyretti… FED öncesi dolar aleyhine gelişen fiyatlama ile birlikte alıcılı seyreden altın, küresel risk iştahındaki artış ile birlikte kar realizasyonlarıyla karşılaştı. Dengeli risklerle birlikte yatay fiyatlamanın devam ettiği altında FOMC toplantısı bekleniyor.

GLDGR… TL'deki değer kazancıyla hafif negatif… Kurda görülen geri çekilme ve ons altın fiyatlarındaki yatay hareket eşliğinde gram altın hafif negatif seyretti.

BRENT… Küresel risk iştahında görülen bozulmayla birlikte hafif negatif… Piyasalarda FED faiz arttırımlarında yavaşlama veya durma beklentileri oluşsa da bankayı yavaşlatacak sebebin küresel resesyon endişesine dayandırılması, petrol için yeterli talebin oluşabileceğiyle ilgili soru işaretlerini arttırıyor.

S&P 500… Risk iştahındaki toparlanmayla düzeltme yaptı… Aralık ayında % 9 düşüş kaydeden endekste, FED'in piyasaları sevindirecek yavaşlama sinyallerini vereceği beklentisiyle tepki yükselişi görülürken S&P 500 endeksinin yıl sonunu pozitif bölgede kapatma isteği devam ediyor.

Kaynak: Bültenler