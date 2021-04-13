Pozitif olmalarına rağmen İstanbul'dan kaçak yollarla gelerek cenazeye katıldılar
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Pozitif olmalarına rağmen İstanbul'dan kaçak yollarla gelerek cenazeye katıldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pozitif olmalarına rağmen İstanbul'dan kaçak yollarla gelerek cenazeye katıldılar

İstanbul'da ikamet eden ve yapılan testleri pozitif çıktığı için karantinada olması gereken 7 hasta, aynı araç içerisinde kaçak yollarla Sinop'ta bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra geri dönerken jandarma ekiplerine yakalandı.

İstanbul'da ikamet eden ve yapılan testleri pozitif çıktığı için karantinada olması gereken 7 hasta, aynı araç içerisinde kaçak yollarla Sinop'ta bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra geri dönerken jandarma ekiplerine yakalandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde ikamet eden ve yapılan testleri pozitif çıkması üzerine karantina altına alınan 6'sı pozitif, 1'i ise temaslı 7 Covid-19 hastası, bir yakınlarının cenazesine katılmak için karantinayı ihlal ederek Sinop iline geldi. Sinop'un Gerze ilçesi Kabalar köyündeki cenazeye katıldıktan sonra tekrar İstanbul'a dönmek isteyen karantinayı ihlal eden pozitif hastalar, Kastamonu-Sinop il sınırında bulunan D-30 karayolunda üzerinde yol kontrol noktasında durduruldu. Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan 34 FM plakalı otomobil içerisinde yapılan kimlik kontrolünde E.A, Y.A, C.A, H.A, L.A, F.A ve E.A. isimli şahısların oldukları belirlendi. Şahısların, HES kodu sorgulamasında 6'sının Covid-19 testinin pozitif olduğu, birisinin ise temaslı olduğu belirlendi. Şahısların, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde karantinada olması gerekirken Sinop'un Gerze ilçesi Kabalar köyünde bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra cenazeden İstanbul'a geri döndükleri tespit edildi.

Bunun üzerine Hanönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalanan şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre toplam 6 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca Türk Ceza Kanununun 195. maddesinden şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığınca işlem başlatıldı. Şahıslar, Jandarma ve AFAD kontrolünde Kastamonu Şeyh Şab'an-ı Veli Öğrenci Yurduna götürülerek karantina altına alındı.

Öte yandan, şahısların cenazede temas ettikleri ve yol boyunca temas ettikleri insanların tespit edilmesi için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. - KASTAMONU

Pozitif olmalarına rağmen İstanbul'dan kaçak yollarla gelerek cenazeye katıldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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