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Pozitif olduğunu öğrenen tır sürücüsü kaza yaptı

Pozitif olduğunu öğrenen tır sürücüsü kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da korona virüs testinin pozitif olduğunu yolda haber alan tır sürücüsü kaza yaptı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da korona virüs testinin pozitif olduğunu yolda haber alan tır sürücüsü kaza yaptı. Kontrolden çıkan tır kamyona, kamyonete ve eve çarptı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir halinde olan İhsan K. idaresindeki QQ–763–CQ plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona ve yol kenarındaki oto galeride bulunan kamyonete çarptıktan sonra bir eve çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen çekicinin içerisinde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüphe üzerine verdiği korona virüs test sonucunun pozitif olduğunu yolda haber alan sürücü İhsan K.'nın, Samsun Gümrüğü'ne seyir ederken kaza geçirdiği öğrenildi.

Kamyona, kamyonete ve eve çarpan tırın kaza anında ise bölgede araç ve yaya olmaması da muhtemel felaketin önüne geçti. - SAMSUN

Pozitif olduğunu öğrenen tır sürücüsü kaza yaptı

Pozitif olduğunu öğrenen tır sürücüsü kaza yaptı

Pozitif olduğunu öğrenen tır sürücüsü kaza yaptı

Pozitif olduğunu öğrenen tır sürücüsü kaza yaptı

Pozitif olduğunu öğrenen tır sürücüsü kaza yaptı

Pozitif olduğunu öğrenen tır sürücüsü kaza yaptı

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