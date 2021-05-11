Pozitif hasta lavaş dağıtırken yakalandı
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Pozitif hasta lavaş dağıtırken yakalandı

Pozitif hasta lavaş dağıtırken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Korona virüs testi pozitif çıkan şahıs, lavaş siparişlerini dağıtıma çıktı.

DÜZCE(İHA) – Korona virüs testi pozitif çıkan şahıs, lavaş siparişlerini dağıtıma çıktı. 25 noktaya dağıtım yapan şahıs polis uygulamasında yakalanarak yurdu gönderildi.

Korona virüs ile mücadele tüm hızı ile devam ederken, bir yandan da Emniyet ekipleri karantina ihlali yapan vatandaşların peşine düşüyor. Düzce'de polis ekipleri denetim yaptığı esnada bir lavaş servisi yapan aracı durdurdu. Araç sürücüsü Ö. Y. yapılan kontrollerde testinin pozitif olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlendi. Sürücü Ö. Y. pozitif hasta olduğunu bildiğini karantina sürecinin bittiğini düşünerek lavaş dağıtımına çıktığını söylemesinin ardından lavaş dağıtımı yaptığı tüm işletmeler de karantina uygulamasına geçildi. Pozitif hasta Ö. Y. ise karantina yurduna gönderilerek 3 bin 469 lira para cezası kesildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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