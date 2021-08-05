Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üyeleri Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üyeleri Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üyeleri Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üyeleri, Ankara'da Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üyeleri, Ankara'da Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Pozitif Oku/Yorum Kitap Kahve Projesi" kapsamında 20 kulüp üyesi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini gezdi.

Görevlilerden kütüphane hakkında bilgi alan gençler, kendilerine ayrılan serbest zaman etkinliğinde ise kitap okudu.

Gençlerden Osman Özdil, projeyi yürüten ve kendilerine bu imkanı sunan dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Mustafa Olgunharputlu ise Kayseri'deki tüm gençleri projeye katılmaya davet etti.

Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üyeleri Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Help Turkey' başlığı altında yapılan paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlattı
Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Help Turkey" başlığı altında yapılan paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında korkutan görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü kararttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü üyeleri Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 13:42:01. #1.14#

title