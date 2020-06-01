Pozitif çıkanlar ve temaslı kişiler yurtlarda izole ediliyor Adıyaman'da korona virüs testi pozitif çıkanlar ve temaslı kişiler yurda yerleştiriliyor.

Adıyaman'da korona virüs testi pozitif çıkanlar ve temaslı kişiler yurda yerleştiriliyor. Şu ana kadar 40'ı aşkın kişinin yurtlara yerleştirilerek, izole edildiği öğrenildi.

Adıyaman'da il merkezinde Ramazan Bayramı sonrasında korona virüs vaka sayısındaki ciddi artışın ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu, bazı mahallelerde bulunan ikametler ile Bahçelievler Mahallesi'nde iki sokağı karantina altına almıştı.

Ramazan Bayramı'nın ardından Adıyaman kent merkezinde 50'nin üzerinde pozitif vaka görüldü. Pozitif vaka ve temaslı kişiler üzerine yapılan filyasyon çalışmalarının ardından alınan yeni bir karar ile test sonucu pozitif çıkanlar ve temaslı kişiler, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu Yedi Yaman Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Şu ana kadar 40'ın üzerinde kişinin yurda yerleştirildiği ve temaslı kişilerin yerleştirilmelerinin süreceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA