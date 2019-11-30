30.11.2019 20:40 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:45

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, farklı MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından, "Pozisyonları iyi değerlendirerek 5-0'lık bir galibiyet aldık" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 5-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, güzel bir oyunla güzel bir sonuç aldıklarını belirterek, "Zaten hedefimiz bugün 3 puandı. Onun dışında hiçbir şey düşünmüyorduk. Takımımız gerçekten iyi bir oyunla ve yakaladığımız fırsatları değerlendirerek erken öne geçtik. İkinci yarıda da bulduğumuz 3 golle de 5-0'lık bir skor elde ettik. Bunun üstü de olabilirdi ama ben bugün oynanan futboldan ve mücadeleden çok memnunum takımım adına. Haftalardır zaten bu takım iyi oynuyordu ama maalesef yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendiremiyorduk. O açıdan moralimiz biraz düştü. Haftalardır kazanamadığınız zaman, gol atamadığınız zaman otomatikman futbolcular da etkileniyor ama şükürler olsun bugün yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirerek 5-0'lık bir galibiyet aldık" diye konuştu.

ANKARAGÜCÜ CEPHESİ

Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 5-0'lık skorla mağlup olan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Biz sahaya çıkarken de böyle bir skor beklemiyorduk. Mağlup olduğumuz için üzgünüz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, kaza takımı kutladıklarını belirterek, "Biz kendimize geldiğimiz zaman da çok şeylerin değiştirmemiz gerektiğini görüyoruz. Üzgünüz taraftar grubumuzu, camiamızı üzdük. Elimizdeki oyuncu kadrosu bu, belki geçen sene çok iyi şeyler yaptığımız bir oyuncu grubu vardı ama eksikliklerimiz de var. Biz önümüzdeki 4 maçı da bitirip inşallah transfer yasağını da kaldırsak bizim çok şeyi değiştirmek istediğimizi görüyoruz. Özellikle 2 ve 3. bölgede çok oyuncuya ihtiyacımız var. Biz zaten kısıtlı bir oyuncu kadrosuyla buraya geldik. Maç günü 2 oyuncumuzun olmayışı da maçın kaderini etkiledi. Yani elimizdeki kadro bu, biz sahaya çıkarken de böyle bir skor beklemiyorduk. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. İnşallah transfer yasağı kaldırarak çok farklı bir Ankaragücü oluşturmak istiyoruz. Bazı şeyleri 4 maç sonra oturup oyuncu yönetim ve başkan değerlendirip bir karar almamız lazım. Ben tekrar Alanyaspor'u kutluyorum. İyi bir Alanyaspor var. Erol hocayı kutluyorum. Çok karakterli oyuncu grubunu bir araya getirmiş, hak ederek bir maç kazandılar. Maçın hakemini de kutluyorum. Bugün burada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

(Erdal Anak/İHA)

Kaynak: İHA