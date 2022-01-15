Pozantı Orman İşletme Müdürlüğünde 2021 yılı değerlendirildi

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, ormancılık faaliyetleri ve gerçekleştirilmelerinin görüşüldüğü 2021 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Pozantı Orman İşletme Müdürlüğündeki toplantıya Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve diğer yetkililer katıldı.

Yılmaz, konuşmasında, 2021 yılını başarıyla tamamlayan tüm işletme müdürlüklerine ve emeği geçen personele teşekkür ederek, "2022 yılında da yapılacak tüm faaliyetlerde Adana Orman Bölge Müdürlüğü olarak bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğü hedef ve politikaları çerçevesinde, sürdürülebilir ormancılık anlayışıyla orman varlığını arttırarak, gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakabilmek için ekip ruhu ile çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Toplantının ardından 2021 yılında hedeflere ulaşılmasından dolayı personele teşekkür belgesi verildi.