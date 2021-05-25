Pozantı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı
Adana'nın Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Adana'nın Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakam Emrah Akduman ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Buradaki törenin ardından katılımcılar, Pozantı İlçe Şehitliğini ziyaret etti, şehitlik anıtına çiçek bıraktı. İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi tarafından dua okundu.
Katılımcılar son olarak Belemedik Tabiat Parkı'ndaki Şehit Kasım Hoca Efendi'nin mezarını ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat