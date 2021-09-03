Pozantı'nın 50 yıllık, 25 yıllık sorunları teker teker çözülüyor

Pozantı'ya hizmet yağmuruPozantı Kent Meydanı ve Belemedik Köprüsü'nün açılışı yapıldıPozantı'nın 50 yıllık, 25 yıllık sorunları teker teker çözülüyorZeydan Karalar çalışıyor, halkın sorunları çözülüyorAdana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı'da Kent Meydanı ve...

Pozantı'ya hizmet yağmuru

Pozantı Kent Meydanı ve Belemedik Köprüsü'nün açılışı yapıldı

Pozantı'nın 50 yıllık, 25 yıllık sorunları teker teker çözülüyor

Zeydan Karalar çalışıyor, halkın sorunları çözülüyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı'da Kent Meydanı ve Belemedik Köprüsü'nün açılışını yaptı. İlçeye yapılan içme suyu, yol, köprü, menfez, internet, bordür, taş parke, kanalizasyon, fide ve diğer altyapı hizmetleriyle ilgili bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, halkın ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Pozantılıların sorunlarını dinleyen Başkan Zeydan Karalar, çok uzun süredir bekleyen sorunları teker teker çözdüklerini ve her geçen gün daha fazla hizmet vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Pozantı'da gerçekleştirdiği hizmetlerin tanıtımı ve açılışı Başkan Zeydan Karalar tarafından yapıldı. Belediyenin gerçekleştirdiği çok sayıda hizmetin açılışını ve tanıtımını yapmak ve halkın sorunlarını dinlemek, ihtiyaçları yerinde görmek için Pozantı'ya giden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP İlçe Örgütü'nü ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla buluştu. İlçe Başkanlığında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Zeydan Karalar, Kurtuluş Savaşı'nda büyük kahramanlıklar gösteren Pozantı halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı.

KENT MEYDANI VE ATATÜRK ANITI AÇILIŞI

CHP İlçe Örgütü'nün ardından Kent Meydanı, Atatürk Anıtı ve kavşak düzenlemesinin açılışı için yapılan törene katılan Başkan Zeydan Karalar burada coşkulu kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, nereden ne kadar oy alınacağına yönelik hesap yapmadan, halkın ihtiyaçlarına göre, kentin dört bir yanına eşit hizmet götürmek için çabaladıklarını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, pandemi döneminin ve ülkedeki ekonomik sorunların hizmet hızını ve miktarını etkilediğini ancak mevcut koşullarda yapılabileceklerden fazlasını yapmayı görev bildiklerini kaydetti.

KAÇAK SU KULLANIMI, BAŞKASININ HAKKINI ALMAKTIR

Kaçak su kullanımı ve kuraklık soruna da da değinen Başkan Zeydan Karalar, yeni su kaynakları bulmak için çalışıldığını, kaçak kullanımla mücadele için de, belediye denetimlerinin yanı sıra halkın desteğine de ihtiyaç bulunduğunu, kimsenin bir başkasının hakkını almaması gerektiğini, bunun kanunlarca da suç olduğunu belirtti.

Törene katılan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay da, Başkan Zeydan Karalar'a, ilçeye yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Bölge ulaşımı açısından çok önemli olan ve yapımı 11 yıldır bekleyen, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kısa sürede bitirdiği Belemedik Köprüsü'nün açılışını da yapan Başkan Zeydan Karalar, "Varda Köprüsü'ne gidişte çok önemli bir geçiş olan Belemedik Köprüsü her yağmurda zarar görüyordu. Yapımı 11 yıldır bekleyen köprüyü kısa sürede bitirdik. Halkın parasını yerinde ve doğru kullanarak hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

HALK BAŞKAN ZEYDAN KARALAR'A HİZMETLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Bölge halkı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın hizmetlerinden son derece memnun olduklarını belirterek, genelde tüm hizmetler için, özelde de Belemedik Köprüsü için teşekkürlerini sundular. Halk, 50 yıldır, 25 yıldır çözülmeyen sorunların, Zeydan Karalar ile çözülmeye başladığını belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Bir vatandaş ise Başkan Zeydan Karalar'a Mustafa Kemal Atatürk tablosu hediye etti.

ÜRETECİYE DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Açılışların ardından çilek fidesi üreten köylüleri de ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, köylüye yapılan çilek fidesi desteğinin amacına ulaştığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl Pozantı'da üreticilere bir milyonun üzerinde çilek fidesi dağıttıklarını, ancak bu yıl köylülerin yetiştirdiği 700 bin dolayındaki fideyi de onlardan alarak yine halka dağıtacaklarını söyledi. Başkan Zeydan Karalar önümüzdeki yıl hedeflerinin 3 milyon çilek fidesi dağıtmak olduğunu ifade etti.

BÜROKRATLARIYLA BİRLİKTE HALKI DİNLEDİ, ÇALIŞMALARI DENETLEDİ

Çilek tarlasında üreticilerle buluşmanın ardından Başkan Zeydan Karalar, ilçe merkezinde esnafla bir araya geldi, sorun dinledi. Halkla ve esnafla buluşmasında ilgili bürokratlarını da bulunduran Başkan Zeydan Karalar, Yenikonacık, Gökbez ve Armutoğlu'ndaki yol çalışmalarını denetledi.

YEPYENİ PROJELERLE YENİLENEN POZANTI'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETLER

Kent Meydanı ve kavşak düzenlemesi, 33. 988 metre içme suyu hattı, 1 su deposu, 15. 811 ton asfalt, 3. 461 metre bordür, 3 köprü menfez, pandemide 582 haneye internet hizmeti, bin 508 haneye sosyal yardım, 588 metrekare taş parke, 1 abone ve tahsilat merkezi, 7 kilometre sathi kaplama, bin metre yağmur ve kanalizasyon hattı, 93 beton boru döşeme, 3 bin domates fidesi, 86 bin lavanta fidesi ve bir milyon 500 bin çilek fidesi dağıtımı.

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Kaynak: Habermetre