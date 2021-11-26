Pozantı Kaymakamlık Kupası Büyükşehir İtfaiye'nin…

ADANA (Habermetre) - Spor Şehri Adana vizyonuyla sporu ve sporcuyu destekleyen Adana Büyükşehir Belediyesi bir yandan açtığı spor okullarıyla çocukların ve gençlerin gelişimine katkı koyarken diğer yandan da dış birimlerde spor takımları oluşturarak personelinin spor yapmasını ve kaynaşmasını sağlıyor.

Pozantı Kaymakamlığı'nın düzenlediği, 13 takımın yer aldığı ve eleme usulü yapılan Pozantı Voleybol Turnuvası'nda, Adana Büyükşehir Belediyesi Pozantı İtfaiye Grup Amirliği Voleybol Takımı, kurumlar arası yapılan voleybol turnuvasında birbirinden zor ekipleri yenerek zafere ulaştı. Finalde Pozantı İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinin oluşturduğu takımı 3-0 yenip, turnuvanın şampiyonu oldu.

Birbirinden çekişmeli geçen maçlarda hedefine ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi Pozantı İtfaiye Grup Amirliği Voleybol Takım kaptanı Hüseyin Pehlivan'a Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın, kupa ve plaket takdim etti. Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın, kurumlar arası yapılan bu turnuvayı geleneksel hale getireceklerini söyleyip, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye takımını ve turnuvaya katılan diğer takımları tebrik etti. Turnuvada başarılı olan sporculara madalya hediye edildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet