Pozantı Kaymakamı Sarıdoğan'dan şehit ailelerine bayram ziyareti
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Pozantı Kaymakamı Sarıdoğan'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve ilçe protokolü, şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Pozantı Kaymakamı Sarıdoğan'dan şehit ailelerine bayram ziyareti
24.05.2020 19:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:15

Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan ve ilçe protokolü, şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Sarıdoğan, Şehit Polis Özel Harekat Erhan Konuk, Şehit Jandarma Er İsrafil Sezgin, Şehit Jandarma Er Esat Körkün, Şehit Üsteğmen Muhammet Ali Demir, Şehit Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Zafer Sabancı, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak ile Polis Özel harekat Ahmet ve Mehmet Oruç'un ailerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerin sonunda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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