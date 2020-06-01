Pozantı Kaymakamı Sarıdığan, mahalle ziyaretlerinde bulundu Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, ilçede yüksek rakımlı yerlerde hayvancılıkla uğraşan mahalleleri etti.

Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, ilçede yüksek rakımlı yerlerde hayvancılıkla uğraşan mahalleleri etti.

Sarıdoğan, beraberinde Pozantı Belediye Meclis Üyesi Aziz Şen ile birlikte Kamışlı Mahallesine bağlı Harmancık ve Kale Boynu mevkisinde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Sarıdoğan, vatandaşların sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Kaynak: AA