Pozantı Kaymakamı Sarıdığan, mahalle ziyaretlerinde bulundu
Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, ilçede yüksek rakımlı yerlerde hayvancılıkla uğraşan mahalleleri etti.
01.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:20
Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, ilçede yüksek rakımlı yerlerde hayvancılıkla uğraşan mahalleleri etti.
Sarıdoğan, beraberinde Pozantı Belediye Meclis Üyesi Aziz Şen ile birlikte Kamışlı Mahallesine bağlı Harmancık ve Kale Boynu mevkisinde yaşayan vatandaşları ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.
Kaymakam Sarıdoğan, vatandaşların sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını belirtti.
Kaynak: AA