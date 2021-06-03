Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti

Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, kentteki M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti.

Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, kentteki M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti.

Karaduman, burada yetkilerden mahkum ve tutukluların yaşam koşullarının yanı sıra yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Akduman'a ziyaretinde Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Topçugil ile İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat