Pozantı ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Haberler
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Pozantı ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel
Pozantı ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Türkan İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 19 proje, okulda düzenlenen TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarı kapsamında sergilendi. Kaymakam Hüseyin Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Çay ve davetliler sergiyi gezdi.

Okul Müdürü Veysel Güngör, öğretmenler rehberliğinde öğrencilerin araştırma, inceleme ve tasarım türlerinde 19 proje hazırladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Pozantı ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri
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