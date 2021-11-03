ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Türkan İrfan Akün Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 19 proje, okulda düzenlenen TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarı kapsamında sergilendi. Kaymakam Hüseyin Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Çay ve davetliler sergiyi gezdi.

Okul Müdürü Veysel Güngör, öğretmenler rehberliğinde öğrencilerin araştırma, inceleme ve tasarım türlerinde 19 proje hazırladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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