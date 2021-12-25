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Pozantı ilçesinde fiyat denetimi yapıldı

Pozantı ilçesinde fiyat denetimi yapıldı
AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Pozantı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fiyat denetimi gerçekleştirildi.

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Pozantı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Zabıta ekipleri, ilçe genelinde döviz kurundaki düşüşün ardından fiyat indirimine yönelik denetim başlattı.

Denetimlerde, satıştan kaçınma, stoklama, etiket, raf ve kasa fiyat farkı kontrolleri yapıldı.

Ekipler, ihlal tespiti durumunda yasal işlem uygulanacağını bildirdi.

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AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri

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